KOSMO verlost 2×2 Tickets für den Aca Lukas-Film „Pokidan“

Die langersehnte Filmstreifen „Pokidan“ kommt endlich nach Österreich! Gewinne jetzt Karten für den 7. Dezember 2023.

„Pokidan“ von Suzana Purkovic ist von den Lebensmotiven des serbischen Folk-Sängers Aleksandar Vuksanovic, bekannt als Aca Lukas, inspiriert.

Predrag Dragomirovic, ein talentierter Pianist in seinen Dreißigern, lebt derzeit bei seinen Eltern und ist als Mitglied der Band „Skorpioni“ mit seinen Freunden aktiv. Darüber hinaus genießt er eine glückliche Beziehung mit Nada. Sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als der berühmte Rockstar Ana Marija nach einem Keyboarder sucht und auf Predrag aufmerksam wird. Obwohl er zunächst denkt, dass sich eine vielversprechende Tür für seine Zukunft öffnet, sieht er sich plötzlich mit finanziellen Problemen konfrontiert, die ihn in Schulden stürzen.

In einem Wendepunkt seines Lebens wird Predrag vom Showbusiness-Manager Vanja entdeckt, als er in einem örtlichen Keller auftritt. Von diesem Moment an erfährt Pedjas Leben eine grundlegende Veränderung.

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

KOSMO verlost 2×2 Eintrittskarten für den Film „Pokidan“. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Instagram-Post unterhalb. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.