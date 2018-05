KOSMO verlost Karten für das Kindertheaterstück „Peter Pan – Panik im Niemalsland!“

Kulturszene und das Studio „Pozorište dečja zemlja“ laden euch herzlich zur Vorstellung „Petar Pan – Panika u Nedođiji“ (Peter Pan – Panik im Niemalsland!) ein.

Wisst ihr, wo das Niemalsland ist?

Dort, am Ende der Welt und noch ein bisschen weiter, an einem Ort, den nur Kinderphantasien erreichen kann.

Und wisst ihr, was passiert, wenn sich in diesem Niemalsland Captain Hook, ein füchterlicher Pirat, der niemals ein Kind war, und Peter Pan, ein Junge der niemals erwachsen werden möchte?

EIN RIESIGES DURCHEINANDER!

Und was passiert, wenn sich Peter Pan doch entscheidet, erwachsen zu werden?

Genau dann bricht PANIK IM NIEMALSLAND aus!

Es erwartet euch eine tolle Theatervorstellung für Kinder mit allen altbekannten Figuren der legendären Geschichte. Regie führte Jovica Tišma und verkörpert werden Charaktere von Joca, Adica, Anđica, Duško, Ivonica und Miško.

