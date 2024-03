Kroaten vs. Österreicher: Fußball-Match eskaliert in Wien-Favoriten

Wien-Favoriten: Das Fußballspiel zwischen der U18 SK CRO VIENNA (Spieler in weißen Trikots) und AUSTRIA XIII (Spieler in roten Trikots) endete in einem Eklat, als eine Auseinandersetzung außerhalb des Spielfeldes zu einer handgreiflichen Konfrontation führte. Nach einem hart umkämpften Match, das von Spannung geprägt war, endete die Begegnung in einem bedauerlichen Vorfall, der sowohl die Spieler als auch die Zuschauer schockierte.

Das Spiel begann zeitgerecht, und nach 70 Minuten führte die SK CRO VIENNA mit 3:1. Einige Spieler der Austria XIII waren bereits in der ersten Hälfte mit Gelben Karten vorbelastet. Kurz nach der 70. Spielminute verursachte ein Spieler der Austria XIII ein schweres Foul an einem Spieler der CRO Vienna und erhielt zunächst eine Gelbe Karte. Doch dann eskalierte die Situation, als er den Schiedsrichter beleidigte und schließlich eine Rote Karte erhielt. Dies war der Auslöser für weitere Rote Karten, die an Spieler der Austria XIII vergeben wurden.

Polizeieinsatz

Die Situation geriet außer Kontrolle, als die Spieler der Austria XIII sich auf die Zuschauer stürzten und einen Tumult auslösten. Dabei wurde die Mutter eines CRO Vienna Spielers niedergestoßen, die mit ihrem zweijährigen Enkelkind anwesend war. Angesichts dieser bedrohlichen Lage brach der Schiedsrichter das Spiel ab, und die Polizei wurde alarmiert.

Die derzeit laufenden polizeilichen Ermittlungen sowie die Entscheidungen des Strafausschusses des Wiener Fußballverbands werden weitere Klarheit über den Vorfall bringen. Insgesamt wurden neun Karten für die Austria XIII vergeben, darunter fünf Rote Karten. Zwei Spieler der CRO Vienna erhielten ebenfalls Rote Karten, da sie das Spielfeld verlassen hatten.

„alles richtig gemacht“

In einer offiziellen Stellungnahme bedankte sich der Vorstand der CRO Vienna beim gegnerischen Trainer und dem Schiedsrichter für ihre professionelle Handhabung der Situation. „Der Schiedsrichter hat alles richtig gemacht und einen ausführlichen Bericht verfasst“, betonte der Vorstand. Gleichzeitig wies er die Anschuldigungen zurück, es habe während des Spiels zu einer Schlägerei auf dem Feld gegeben, und betonte, dass der Tumult außerhalb des Spielfeldes mit einem Übergriff der Spieler der Austria XIII entstanden sei.

Das Video-Material wird voraussichtlich weitere Einblicke in den Vorfall geben und kann zur weiteren Klärung der Ereignisse beitragen.