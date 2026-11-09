Kroatien: 20-Jähriger schießt auf Polizeiauto und veröffentlicht Video

Ein Polizeieinsatz in Kroatien nimmt eine gefährliche Wendung: Ein 20-Jähriger schießt auf ein Streifenfahrzeug und flüchtet. Während Spezialkräfte nach ihm suchen, veröffentlicht er eine verstörende Videobotschaft.

Ein 20-jähriger Mann aus Split hat am Sonntag, 8. November, im kroatischen Ort Radošić auf ein Polizeifahrzeug geschossen und ist anschließend geflüchtet. Spezialkräfte konnten ihn aufspüren und umstellen. Nach fast zweistündigen Verhandlungen gab er schließlich auf. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Gegen 18:50 Uhr nahm die Polizei den Mann fest. Noch während seiner Flucht hatte er eine rund 30 Sekunden lange Videobotschaft in sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Das Video

Der 20-Jährige, dessen Initialen von kroatischen Medien mit A. Đ. L. angegeben werden, veröffentlichte während seiner Flucht ein rund 30 Sekunden langes Video. Darin erklärte er, dass ihn die Polizei verfolge und seine Waffensammlung beschlagnahmen wolle. Außerdem erhob er Vorwürfe, man habe ihm Land weggenommen und ihn beraubt. Er behauptete, nicht auf die Beamten gezielt zu haben, sondern auf deren Fahrzeug, um eine Verfolgung zu verhindern. Am Ende der Aufnahme sprach er über seinen Rosenkranz und äußerte die Befürchtung, von der Polizei getötet zu werden.

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Im Video sind zwei Gewehre zu sehen, die an einer Trockensteinmauer lehnen. Der 20-Jährige trägt Tarnkleidung, im Gürtel steckt eine Waffe, die an eine altertümliche Pistole erinnert. Kurz davor hatte er im Gebiet von Radošić auf das Dienstfahrzeug einer Polizeistreife gefeuert.

Der Einsatz

Nach Recherchen der kroatischen Zeitung Slobodna Dalmacija war die Polizeistreife auf einen Anruf des Vaters hin nach Radošić gekommen. Die Beamten sollen zunächst nicht gewusst haben, dass sich der 20-Jährige dort aufhielt. Als er auftauchte, eröffnete er das Feuer auf das Dienstfahrzeug. Möglicherweise glaubte er, die Polizisten seien gekommen, um seine Waffensammlung zu beschlagnahmen. Offiziell bestätigt ist dieses Motiv bislang nicht.

Nach einer unbekannten Anzahl von Schüssen ergriff er die Flucht. Angehörige der Spliter Einheit für Spezial- und Interventionspolizei spürten ihn auf und umstellten ihn. Ein Polizeiverhandler überzeugte ihn schließlich nach fast zwei Stunden, sich ohne Anwendung von Gewalt zu ergeben.

Die Polizeidirektion Split-Dalmatien teilte mit: „Heute, am 8. November 2026, hat in den Nachmittagsstunden im Gebiet von Radošić ein Mann mit einer Schusswaffe geschossen und sich danach vom Ort des Geschehens entfernt. Gegen 18:50 Uhr wurde der Mann festgenommen, gegen ihn wird eine kriminalpolizeiliche Untersuchung durchgeführt.“

Nach inoffiziellen Informationen wurde er bereits zweimal wegen unerlaubten Waffenbesitzes angezeigt. Das Medium „24 sata“ hatte schon vor einigen Jahren über ihn berichtet, damals als jungen Spliter, der mit 13 Jahren die Hülse einer Schrotpatrone fand und ein Jahr später einen türkischen Dolch geschenkt bekam, der bei Trilj gefunden worden war.