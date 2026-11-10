Kroatien ändert Steuerregeln: Das kommt auf private Vermieter zu

Kroatien plant ab 2027 neue Steuerregeln für private Ferienvermieter. Während die Anmeldung beim Finanzamt einfacher werden soll, könnten in beliebten Tourismusorten höhere Abgaben anfallen.

Kroatiens Regierung will private Vermieter künftig automatisch bei der Steuerverwaltung an- und abmelden lassen. Zugleich sollen in stark touristischen Gemeinden die gesetzlichen Mindestbeträge der jährlichen Pauschalsteuer pro Bett steigen.

Automatische Anmeldung

Am 5. November 2026 übermittelte die kroatische Regierung dem Parlament ihren endgültigen Vorschlag zur Änderung des Einkommensteuergesetzes. Künftig soll die Steuerverwaltung durch einen automatisierten Datenaustausch mit anderen Behörden erkennen können, wer Einkünfte aus touristischer Vermietung erzielt. Auf Grundlage dieser Daten sollen Vermieter automatisch in das entsprechende Steuerregister aufgenommen beziehungsweise daraus abgemeldet werden können. Die Reform ist für 2027 vorgesehen, muss aber noch vom Parlament beschlossen werden.

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Bisher waren die Vermieter selbst am Zug: Sie mussten den Beginn der Vermietung melden und sich ins Steuerregister eintragen lassen. Nun übernehmen die Behörden Teile dieses Verfahrens, was die Verwaltungspflichten vereinfachen und die amtlichen Register vereinheitlichen soll.

Änderungen zu melden und die vorgeschriebenen Unterlagen einzureichen, bleibt dennoch Sache der Vermieter. Der Vorschlag gehört zu den Steuerreformen, die für 2027 vorgesehen sind.

Höhere Mindestbeträge

Die Regierung plant außerdem höhere gesetzliche Mindestbeträge bei der jährlichen Pauschalsteuer für touristische Unterkünfte. In Städten und Gemeinden der ersten Kategorie der touristischen Entwicklung soll der Mindestbetrag von 100 auf 150 Euro pro Bett steigen. In der zweiten Kategorie ist eine Anhebung von 70 auf 100 Euro vorgesehen. Das entspricht einer Erhöhung um 50 beziehungsweise rund 43 Prozent. Entscheidend ist allerdings, welchen Betrag die jeweilige Gemeinde bereits festgelegt hat. Nicht jeder Vermieter muss deshalb automatisch mehr bezahlen.

Ein Vermieter mit sechs Betten in einer Gemeinde der ersten Kategorie, wo derzeit der gesetzliche Mindestbetrag von 100 Euro gilt, zahlt pro Jahr 600 Euro. Nach der Änderung wären es 900 Euro, also 300 Euro mehr. Legen die lokalen Behörden schon jetzt 150 Euro oder mehr pro Bett fest, bringt die Anhebung des gesetzlichen Mindestbetrags nicht zwangsläufig eine zusätzliche Belastung.

Für den Fall, dass die städtischen oder kommunalen Vertretungsorgane keinen Betrag festsetzen, sieht der Vorschlag eigene Werte vor. In der ersten Kategorie würde der gesetzliche Betrag pro Bett von 200 auf 225 Euro steigen, in der zweiten von 135 auf 150 Euro. Bei sechs Betten in der ersten Kategorie ergäbe das 1.350 Euro im Jahr, bisher sind es 1.200 Euro.

Dabei handelt es sich um Beträge aus dem Gesetzesentwurf und nicht um bestehende Verpflichtungen einzelner Vermieter.

Wie viel private Vermieter künftig tatsächlich bezahlen müssen, hängt weiterhin von der touristischen Kategorie der jeweiligen Stadt oder Gemeinde und dem dort festgelegten Steuersatz ab. Die neuen Mindestbeträge bedeuten daher nicht überall eine automatische Steuererhöhung. Erst nach der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes steht fest, welche Regeln ab 2027 verbindlich gelten.