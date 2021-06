Kroatien bei der Fußball-EM: Am Sonntag fällt der Startschuss für die kroatische Elf

Am 13. Juni wird es für die kroatische Nationalmannschaft bei der diesjährigen Fußball Europameisterschaft der Herren ernst. Schon am Sonntag, den 13.06. steht das erste Spiel der kroatischen Elf an – zwei Tage nach Beginn des Turniers.

Kroatien eröffnet diesen Spieltag um 15 Uhr mit einem Match gegen England, die schon bei vielen vorangegangenen Europa- und Weltmeisterschaften als einer der Favoriten auf den Titel galten. Gefolgt wird das Spiel der Kroaten übrigens vom Duell zwischen Österreich und Nordmazedonien, bei denen am 13.06. ab 18 Uhr der Ball rollt.

(FOTO: Pixabay)

Kroatien als Mit-Favorit in der Gruppe D

Kroatien spielt in der Gruppe D mit England, Tschechien und Schottland. Die Mannschaft gilt neben den Engländern als Favorit in der Gruppe, ins Achtelfinale aufzusteigen. Das Spiel am Sonntag wird im Londoner Wembley Stadion ausgetragen. Das Wembley Stadion fasst 90.000 Zuschauer und die Organisatoren der Europameisterschaft hoffen, dass sie das Stadion zu 50 Prozent füllen können, also mit 45.000 Zuschauern.

Es ist aber immer noch nicht klar, ob das möglich ist, da sich die Situation in Großbritannien wieder dynamischer entwickelt als noch vor einigen Wochen. Eine Mindestauslastung von 25 Prozent wurde aber zugesagt. Jedes der drei Gruppenspiele, die in London ausgetragen werden, sowie das ebenfalls im Wembley Stadion stattfindende Achtelfinale, sollen also vor mindestens 22.500 Zuschauern stattfinden.

Wo können Fans europaweit die Spiele verfolgen?

Da es nach wie vor Reisebeschränkungen gibt und die Einreise nach Großbritannien nicht ohne Weiteres möglich ist, bleibt den Fans der kroatischen Nationalmannschaft nur das Mitfiebern über andere Kanäle.

Besonders beliebt ist die klassische Übertragung der Spiele über das Fernsehen. Doch auch auf anderen Wegen hat sich das Verfolgen von großen Sportereignissen bewährt. Online Live Streams sind eine beliebte Möglichkeit, falls kein TV-Zugang vorhanden ist.

Mit Sportwetten Apps wie der Sportingbet App lassen sich Spiele ebenfalls verfolgen und ermöglichen zudem das Setzen von Geldbeträgen auf den Ausgang des Spiels oder die Anzahl der gelben Karten in der zweiten Halbzeit. Auch Live Ticker sind ein beliebter Weg, um auf dem Laufenden zu bleiben, wenn gerade zum Beispiel kein Fernsehen geschaut werden kann.

Die kroatischen Fans bauen auf ihre Mannschaft

Auf dem kroatischen Team lasten große Hoffnungen. Schließlich haben sich die Kroaten bei der Weltmeisterschaft derart stark präsentiert, dass sie es sogar bis ins Finale geschafft haben. Dort mussten sie sich allerdings den überlegenen Franzosen geschlagen geben. Nach dieser Niederlage und mit dem Vize-Weltmeistertitel im Gepäck, hoffen die Kroaten und ihre Fans nun umso mehr, dass es bei der EM dieses Jahr mit dem Sieg klappt.

(FOTO: Pixabay)

Wer steht für Kroatien auf dem Platz?

Im Kader stehen noch einige der Helden der letzten Weltmeisterschaft. Sie wollen an den verpatzten Titel im Sommer 2018 anknüpfen und dieses Jahr den letzten Schritt gehen, zu dem es bei der WM in Russland nicht mehr gereicht hat.

Es sind jedoch auch einige neue Spieler hinzugekommen. Viele von ihnen spielen in ganz Europa verteilt. Die meisten kicken für Vereine in:

Deutschland

Italien

England

Spanien

Das sind die bekanntesten kroatischen Nationalspieler

Zu den bekanntesten Akteuren im kroatischen Team zählen Luka Modrić von Real Madrid, Ivan Perišić von Inter Mailand und Ante Rebić von AC Milan. Modrić ist der erfahrenste Spieler mit bereits 136 Länderspielen und tritt bei der EM auch als Kapitän auf. Dahinter folgt Perišić mit 99 Länderspielen. Im Tor steht Dominik Livaković von Dinamo Zagreb und auch zwei Profis aus der deutschen Bundesliga sind im kroatischen EM-Kader dabei:

Andrej Kramarić (Hoffenheim)

Reserve: Josip Brekalo (VfL Wolfsburg)

Trainer Dalić setzt auf die 4-2-3-1 Formation

Trainer Zlatko Dalić ist seit 2017 das Oberhaupt des Teams und hofft stark, an den Erfolg bei der WM 2018 nicht nur anzuknüpfen, sondern dieses Mal auch den Titel nach Hause holen zu können. Es ist davon auszugehen, dass Kroatien seine Spiele in der 4-2-3-1 Formation bestreiten wird. Zwei Mal hat Dalić auch das 4-3-3 in der Qualifikationsphase getestet, das allerdings auch zu einer Niederlage geführt hat – die einzige für das kroatische Team in der gesamten Qualifikation.

So sieht der weitere EM-Verlauf für das kroatische Team in der Vorrunde aus

Die weiteren Spiele, die für den Vize-Weltmeister Kroatien bei der EM auf dem Plan stehen, sind nach Sonntag folgende:

Freitag, 18. Juni, 18 Uhr, Kroatien – Tschechien

Dienstag, 22. Juni, 21 Uhr, Kroatien – Schottland

Danach steht dann fest, ob es für den Einzug ins Achtelfinale gereicht hat. Die Gruppe D gilt in jedem Fall als eine der härtesten des Turniers und die Kroaten werden mit Sicherheit alles geben, um sich dort an der Spitze zu behaupten.