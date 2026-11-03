Kroatien bremst Montenegros EU-Beitritt: Österreich und Slowenien wollen vermitteln

Kroatien bremst, Montenegro wartet. Sloweniens Außenminister sieht Wien und Ljubljana als Vermittler und nennt ein konkretes Jahr.

Eine Vermittlerrolle im EU-Beitrittsstreit zwischen Kroatien und Montenegro bringt Slowenien gemeinsam mit Österreich ins Spiel. Außenminister Tone Kajzer hält einen Beitritt Montenegros bis 2028 für möglich.

Wie Kajzer im APA-Interview sagt, sieht er die beiden Länder in dieser Funktion: „Ich denke, dass hier Slowenien und Österreich einen positiven Beitrag leisten können, nicht im Sinne von Druck, sondern wie man auf Englisch sagt, als Facilitator“. Die Chancen Montenegros auf einen EU-Beitritt im Jahr 2028 bewertet er als intakt. „Ich denke, dass das möglich ist.“

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Am Dienstagnachmittag kommt Kajzer in Wien mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und dem kroatischen Außenminister Gordan Grlic Radman zusammen. Die sogenannte Trilaterale zwischen Slowenien, Österreich und Kroatien betrachtet er als lohnende Form der Zusammenarbeit.

Entlang einer Achse von Deutschland bis auf den Westbalkan teile man ähnliche Sorgen. Kajzer fügt hinzu: „Und ich denke, dass Slowenien und Österreich in dieser Kette außerordentlich bedeutsam sind.“

Die EU-Beitrittsgespräche mit Montenegro sollten laut bisheriger Planung noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Kroatien hat zuletzt jedoch auf die Bremse gedrückt und mehrere offene bilaterale Fragen sowie Forderungen in Milliardenhöhe gegenüber Montenegro geltend gemacht.

Wien und Ljubljana könnten beide Regierungen ermutigen und neue Perspektiven eröffnen, hofft Kajzer. Er verweist auf die Erfahrungen Sloweniens vor dem eigenen EU-Beitritt, darunter eine Verfassungsänderung, und auf später gelöste wie auch teils noch offene Fragen mit Kroatien, etwa zur Grenzziehung in der Bucht von Piran.

„Aber das behindert unsere Zusammenarbeit nicht.“ Bilaterale Fragen müssten gelöst werden. „Wenn man Mitglied in einem Klub wird, sollte man nicht allzu viel Gepäck mitbringen.“

Blick auf Serbien

Mit Blick auf Serbien gibt sich Kajzer „mäßig optimistisch“. Er möchte die Regierungsbildung in Belgrad abwarten. Äußerungen von Premier Janez Jansa zur Öffnung der jugoslawischen Geheimdienstarchive seien „aus dem Kontext gerissen“ worden, sagt er.

Kajzer betonte, Slowenien stelle gegenüber Serbien keine „unvernünftigen Hindernisse“ auf. Die Archivöffnung sei bereits vor 26 Jahren im Zuge der Verhandlungen über die Rechtsnachfolge Jugoslawiens geregelt worden. Jansa hatte zuvor auf X erklärt, Slowenien werde einer weiteren EU-Annäherung Serbiens nicht zustimmen, solange Belgrad nicht sämtliche kommunistischen Geheimdienstakten mit Bezug zu Slowenien übergebe.

Die seit Juni amtierende Mitte-Rechts-Regierung räumt den Beziehungen zu den Nachbarn Österreich, Italien, Ungarn und Kroatien Priorität ein. Österreich habe keinen Zugang zum Meer, „und Slowenien bietet diesen natürlichen Zugang zum Mittelmeer“. Auch beim Thema Energie könnten Wien und Ljubljana ungeachtet ihrer unterschiedlichen Haltung zur Kernenergie enger zusammenarbeiten.

Beim Handel mit Drittstaaten erkennt Kajzer Potenzial und nennt als Beispiel das EU-Freihandelsabkommen mit Indien. Angesichts des Klimawandels plädiert er für eine engere Kooperation mit den übrigen Alpenstaaten.

Die von Janez Janša geführte Mitte-Rechts-Regierung aus SDS, NSi und den Demokraten wird im Parlament von der pro-russischen Partei Resnica toleriert. Deren Chef Zoran Stevanović wurde zum Parlamentspräsidenten gewählt und kündigte eine Reise nach Moskau an.

„Der Parlamentspräsident hat gewisse Zuständigkeiten, aber die Außenpolitik führt natürlich die Regierung“, so Kajzer. „Deshalb braucht man keine Angst haben, dass Slowenien zwei oder gar drei parallele Außenpolitiken hat.“

Sorgen um UNO

Der Zustand der UNO bereitet Kajzer Sorgen. „Wir haben jetzt schon fünf Jahre die Situation, dass ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates, Russland, eine Aggression gegenüber seinem Nachbarstaat durchführt.“ Besser funktionieren werde die UNO erst, wenn die mächtigsten Staaten ihr mehr Befugnisse übertragen.

In Wien traf Kajzer außerdem die Kandidaten für das Amt des UNO-Generalsekretärs, Feridun Sinirlioglu und Rafael Grossi. Zu den US-Zwischenwahlen sagt er, die aktuelle Administration werde ihre Prioritäten weiterverfolgen.

Zur Israel-Politik hält Kajzer fest: „Die aktuelle Politik ist vielleicht etwas leiser, aber das heißt nicht, dass sie nicht aktiv ist.“ Sie setze auf Frieden zwischen Israel und Palästina sowie auf die Durchsetzung von UNO-Resolutionen.