Kroatien: Günstigste Traumziel für den Sommer 2024! (LISTE)

Während sich die Urlaubspreise in vielen Teilen Europas auf einem Höhenflug befinden, wartet Kroatien weiterhin mit attraktiven Angeboten auf. Für den bevorstehenden Sommerurlaub 2024 zeichnen sich noch günstige Gelegenheiten ab, vor allem in der Vorsaison. Doch auch während der Hochsaison lassen sich in einigen Regionen wahre Perlen entdecken. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick, wo und wann Sie Ihr Ferienhaus in Kroatien zu vorteilhaften Konditionen buchen können.

Preisanstieg trifft nicht jeden Ort gleich

Trotz der generell gestiegenen Preise, die Urlaubsliebhaber in vielen Destinationen zu spüren bekommen, hat Kroatien seine Position als begehrtes Reiseziel behauptet. So verkündet die Kroatische Zentrale für Tourismus eine erfolgreiche Saison im Jahr 2023 mit einer beachtlichen Anzahl an deutschen Gästen. Doch wie steht es um das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Saison 2024?

Beliebte Destinationen

An der Spitze der Wunschliste für Urlaube in Ferienwohnungen und -häusern stehen laut HomeToGo die Ortschaften Pula, Porec und Krk. Sie zeichnen sich durch hohe Suchanfragen aus und signalisieren eine ungebrochene Beliebtheit.

Beste Deals für den Sommer

Ein Blick auf die Preisgestaltung zeigt, dass frühzeitiges Buchen sich besonders auszahlt. Im Juni, vor Beginn der Sommerferien, sind die Kosten für Unterkünfte an vielen Orten Kroatiens signifikant niedriger als in den nachfolgenden Monaten. Rabac auf der Halbinsel Istrien und Vir nahe Zadar markieren hierbei den Ausgangspunkt für ein preiswertes Reisevergnügen mit Übernachtungspreisen unter 100 Euro. Auch im Hochsommer bietet Kroatien mit Orten wie Baska auf Krk und Rab kostensensible Alternativen zu den sonst üblichen Hochsaisonpreisen.

(FOTO: iStock/Dreamer4787/KOSMO)

Sparpotenzial

Kroatien verspricht somit auch im Jahr 2024 ein attraktives Ziel für Urlauber zu sein, die das Mediterrane suchen, jedoch nicht das Budget sprengen möchten. Wer die Reise frühzeitig antritt oder gewillt ist, neben den bekannten Hotspots auch kleinere Orte zu erkunden, findet erschwingliche Angebote. Mit dieser Strategie lässt sich der sommerliche Traum von der Adria auch im kommenden Jahr realisieren.