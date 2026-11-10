Kroatien ist EU-Spitzenreiter: Warum Erwachsene so lange bei ihren Eltern wohnen

Mit 25 Jahren noch bei Mama und Papa wohnen? In Österreich sorgt das manchmal für Diskussionen. In Kroatien ist selbst ein Auszug mit über 30 keine Seltenheit. Neue Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat zeigen, wie unterschiedlich junge Menschen in Europa leben. Besonders überraschend: Viele der Erwachsenen, die noch im Elternhaus wohnen, gehen längst einer Vollzeitbeschäftigung nach.

Wann sollten erwachsene Kinder das Elternhaus verlassen? Mit 18, nach dem Studium oder erst, wenn sie eine eigene Familie gründen? Die Antwort fällt in Europa erstaunlich unterschiedlich aus. Laut den neuesten Eurostat-Daten für 2025 ist Kroatien jenes EU-Land, in dem junge Erwachsene am spätesten von zu Hause ausziehen. Und der Abstand zu Österreich ist größer, als viele erwarten dürften.

Erst mit 31,5 Jahren verlassen Kroaten das Elternhaus

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In Kroatien liegt das statistisch geschätzte Auszugsalter bei 31,5 Jahren. Damit belegt das Land den ersten Platz innerhalb der Europäischen Union.

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Der EU-Durchschnitt beträgt dagegen 26,3 Jahre.

In Österreich verlassen junge Erwachsene ihr Elternhaus im Schnitt bereits mit 25,2 Jahren, in Deutschland sogar mit 24,1 Jahren.

Noch früher werden junge Menschen in Nordeuropa selbstständig. In Finnland liegt der entsprechende Wert bei nur 21,4 Jahren.

Zwischen Kroatien und Finnland liegen somit rund zehn Jahre.

Auch andere südeuropäische Staaten verzeichnen ein hohes Auszugsalter. In Griechenland und der Slowakei liegt es bei jeweils 30,9 Jahren, in Italien und Spanien bei 30,2 Jahren.

Drei von vier jungen Kroaten leben noch im Elternhaushalt

Eine weitere Eurostat-Auswertung verdeutlicht das Ausmaß.

Im Jahr 2025 lebten 75,3 Prozent der 18- bis 34-Jährigen in Kroatien bei mindestens einem Elternteil beziehungsweise waren in dessen Haushaltswirtschaft eingebunden.

Damit verzeichnet Kroatien erneut den höchsten Anteil innerhalb der EU.

In Deutschland liegt der entsprechende Wert bei 32,1 Prozent, europaweit bei 49,8 Prozent.

Das bedeutet: Während in Kroatien rund drei Viertel dieser Altersgruppe noch eng mit dem elterlichen Haushalt verbunden sind, ist es in Deutschland nicht einmal jeder Dritte.

Die Unterschiede lassen sich allerdings nicht allein mit kulturellen Traditionen erklären.

Die meisten sind keineswegs arbeitslos

Besonders interessant ist eine weitere Erkenntnis aus der europäischen Statistik.

In Kroatien arbeitet mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen, die noch bei ihren Eltern wohnen, bereits in Vollzeit.

Das widerspricht dem verbreiteten Vorurteil, dass Menschen nur deshalb lange im Elternhaus bleiben, weil sie keine Arbeit haben oder nicht selbstständig sein möchten.

Für viele dürfte vielmehr eine Kombination unterschiedlicher Faktoren entscheidend sein.

Dazu gehören die Wohnsituation, die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und persönliche Lebensentscheidungen.

Auch familiäre Traditionen können eine Rolle spielen. In vielen südosteuropäischen Familien ist das Zusammenleben mehrerer Generationen gesellschaftlich stärker verankert als in Teilen Nord- und Westeuropas.

Die Eurostat-Zahlen allein können allerdings nicht beantworten, welcher dieser Gründe im Einzelfall ausschlaggebend ist.

Zwischen Österreich und dem Balkan treffen zwei Vorstellungen aufeinander

Besonders spannend wird der Vergleich für Familien, die zwischen Österreich und dem ehemaligen Jugoslawien leben.

Ein fiktives Beispiel: Eine Familie aus Zagreb lebt seit vielen Jahren in Wien. Die Eltern sind in Kroatien aufgewachsen, die beiden Kinder wurden in Österreich geboren.

Die 23-jährige Tochter möchte mit ihrem Freund zusammenziehen. Für sie ist das ein normaler Schritt in die Selbstständigkeit.

Ihre Eltern sehen die Sache anders. Sie fragen sich, warum die Tochter bereits ausziehen möchte, obwohl sie zu Hause genügend Platz hat.

Solche unterschiedlichen Erwartungen können innerhalb einer Familie zu Diskussionen führen, selbst wenn Eltern und Kinder grundsätzlich ein gutes Verhältnis haben.

Dahinter stehen nicht zwangsläufig unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit oder Verantwortung, sondern manchmal einfach verschiedene Erfahrungen mit dem Familienleben.

Bedeutet früher ausziehen automatisch mehr Selbstständigkeit?

Nein. Ein früher Auszug ist nicht automatisch ein Zeichen größerer persönlicher Reife.

Wer mit 22 Jahren alleine lebt, muss seinen Alltag selbst organisieren. Das kann die Eigenständigkeit fördern.

Gleichzeitig können erwachsene Kinder, die länger bei ihren Eltern wohnen, ebenfalls berufstätig sein, Verantwortung übernehmen und zum Familienleben beitragen.

In manchen Haushalten unterstützen junge Erwachsene ihre Eltern. In anderen übernehmen die Eltern weiterhin einen großen Teil der alltäglichen Aufgaben.

Entscheidend ist deshalb weniger das Alter beim Auszug als die Frage, wie das Zusammenleben tatsächlich gestaltet wird.

Auch die Statistik hat eine Besonderheit: Eurostat ermittelt keinen Durchschnitt aus tatsächlich beobachteten Umzugsdaten. Der Indikator schätzt anhand von Haushaltsbefragungen jenes Alter, in dem die Hälfte einer Altersgruppe nicht mehr bei den Eltern lebt.

Eine Frage, die jede Generation anders beantwortet

Die neuen europäischen Zahlen zeigen, dass der Weg in die Selbstständigkeit keineswegs überall gleich verläuft.

Während junge Menschen in Finnland häufig schon Anfang 20 einen eigenen Haushalt führen, bleiben sie in Kroatien statistisch betrachtet rund ein Jahrzehnt länger mit dem Elternhaus verbunden.

Für Familien in Österreich mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien kann dieser Unterschied besonders vertraut sein.

Doch vielleicht ist die entscheidende Frage gar nicht, mit welchem Alter man auszieht. Sondern ob Eltern und erwachsene Kinder dieselben Vorstellungen davon haben, wann ein eigenes Leben beginnt.