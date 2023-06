Kroatien plant neues Maut-System ab 2024

Wer in Kroatien Autobahnen nutzen möchte, muss dafür eine Gebühr entrichten. In Kroatien muss man für die Nutzung von Autobahnen bezahlen, wie aus einer Vorlage zu entnehmen ist. Diese Gebühr wird jedoch nicht in Form einer Vignette, sondern direkt an den Mautstationen bezahlt: Die Gebühr wird nicht in Form einer Vignette entrichtet, sondern direkt an den Mautstationen bezahlt.

Das jetzige Mautsystem in Kroatien basiert auf streckenabhängigen Gebühren. In Kroatien gibt es streckenabhängige Mautgebühren. Bei der Auffahrt auf die mautpflichtige Strecke erhält der Fahrer ein Ticket, das er beim Verlassen der Strecke wieder vorzeigen muss. Die Höhe der zu bezahlenden Gebühr richtet sich dabei nach der Fahrzeugkategorie und der gefahrenen Strecke: Die zu bezahlende Gebühr richtet sich einerseits nach der Fahrzeugkategorie, andererseits nach der gefahrenen Strecke.

ETC-System

Zudem gibt es mittels Electronic Toll Collection (ETC) die Möglichkeit, die Maut in Kroatien bargeldlos und kontaktlos zu bezahlen: Mittels Electronic Toll Collection (ETC) es gibt die Möglichkeit, die Maut in Kroatien bargeldlos und kontaktlos zu bezahlen. Um das System nutzen zu können, muss ein Transponder erworben werden, der beim Durchfahren der Mautstation registriert wird. Nutzer des ETC-Systems erhalten dabei, je nach Version, eine deutliche Ersparnis im zweistelligen Prozentbereich: Mit der Nutzung des ETC-Systems erhält man – je nach Version – eine deutliche Ersparnis im zweistelligen Prozentbereich.

Es existieren verschiedene Varianten und Bezahlmodelle (sowohl prepaid als auch postpaid), um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden: Es gibt verschiedene Varianten und Bezahlmodelle (sowohl prepaid als auch postpaid), um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden.