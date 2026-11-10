Kroatien: Wer diese neue Mautregel missachtet, riskiert über 700 Euro

Kroatien stellt 2027 sein Mautsystem grundlegend um. Wer sein Fahrzeug nicht rechtzeitig registriert, riskiert künftig zusätzliche Kosten von mehr als 700 Euro.

Ab 1. März 2027 sollen auf Kroatiens Autobahnen neue Regeln für die elektronische Maut gelten. Das System mit dem Namen Crolibertas ermöglicht künftig die Bezahlung ohne Anhalten an klassischen Mautstationen. Entscheidend ist, dass das Fahrzeug bereits vor der Autobahnfahrt im elektronischen Mautsystem erfasst sein muss. Dafür können Autofahrer zwischen einer automatischen Kennzeichenerkennung und einem ENC-Gerät wählen. Wer bereits ein ENC-Gerät besitzt, soll dieses grundsätzlich weiterverwenden können.

Abgerechnet wird weiterhin nach der gefahrenen Strecke und der Fahrzeugkategorie. Crolibertas soll im gesamten Netz gelten, also auch auf den Abschnitten der Hrvatske autoceste sowie der Konzessionäre Bina-Istra und Autocesta Zagreb-Macelj.

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Neue Abläufe

Bei der Einfahrt muss künftig kein Ticket mehr gezogen werden, bei der Ausfahrt entfällt der Gang zum Kassier. Lenker von Pkw und anderen leichten Fahrzeugen haben die Wahl zwischen einem ENC-Gerät und der automatischen Kennzeichenerkennung. Kameras an den Portalen erfassen die Durchfahrt, die Maut wird automatisch berechnet. Für schwere Fahrzeuge ist das ENC-Gerät verpflichtend.

Wer statt eines ENC-Geräts die automatische Kennzeichenerkennung nutzt, muss sein Kennzeichen vor der Fahrt anmelden und ein gültiges Zahlungsmittel hinterlegen. Die Registrierung soll über das Internet, eine mobile App sowie an autorisierten Verkaufsstellen möglich sein. Auch Reisende aus dem Ausland müssen diese Vorgaben beachten. Eine klassische Barzahlung beim Kassier an der Autobahnausfahrt entfällt. Barzahlung bleibt aber grundsätzlich möglich, indem Guthaben vorab an dafür vorgesehenen Verkaufsstellen eingezahlt wird.

Hohe Strafen

Wer die kroatische Autobahn ohne ordnungsgemäße Einbindung seines Fahrzeugs in das neue Mautsystem benutzt, muss grundsätzlich neben der regulären Maut einen gesetzlichen Zuschlag von 120 Euro bezahlen. Zusätzlich sieht das Gesetz für Privatfahrer eine Geldstrafe von 300 bis 600 Euro vor. Im ungünstigsten Fall können sich damit Kosten von mehr als 720 Euro ergeben, wenn die höchste Geldstrafe, der Zuschlag und die eigentliche Maut zusammenkommen. Dabei handelt es sich nicht um eine automatische Pauschalstrafe für jeden Fehler; das Gesetz enthält auch Ausnahmeregelungen.

Ebenfalls 300 bis 600 Euro Strafe drohen, wenn die Kennzeichen nicht lesbar sind. Das Gesetz sieht allerdings eine Ausnahme vor, wenn sich die Lesbarkeit aus objektiven Gründen nicht sicherstellen lässt.

Für das neue System sind insgesamt 212 Portale mit Kameras, Antennen und weiterer Ausrüstung geplant.

Sie sollen vor allem in der Sommersaison und zu anderen Spitzenzeiten die Staus an den Mautstellen verringern.