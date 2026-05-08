Kroatisches Dorf wird jeden Sommer zu „Klein-Amerika“

350 Einwohner, zwei Kontinente, ein Sommer: Ein kleines Dorf an der Adria lebt eine Doppelidentität wie kaum ein anderer Ort.

Zablace, ein kleiner Stadtteil von Sibenik an der dalmatinischen Küste, trägt seinen Spitznamen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit: „Klein-Amerika“. Wer im Sommer durch die engen Gassen schlendert, versteht schnell, warum – denn auf den Straßen ist kaum ein kroatisches Wort zu hören. Englisch dominiert, und die kroatische Flagge weht an Hausfassaden, die aussehen, als hätte man ein Stück der amerikanischen Vorstadtidylle an die Adria verpflanzt.

Salinen und Seen

Dabei hat der Ort eine Geschichte, die weit vor der großen Auswanderungswelle liegt. Bereits 1432 wurde Zablace urkundlich erwähnt – als Ort, an dem die Bürger von Sibenik ihre Salinen betrieben. Der Name selbst geht auf die beiden großen Seen zurück, die das Siedlungsgebiet einrahmen: Malo Blato und Veliko Blato, was so viel wie „kleiner Schlamm“ und „großer Schlamm“ bedeutet.

An diesen Seen, wo Süß- und Salzwasser aufeinandertreffen, wurde über Jahrhunderte Salz gewonnen. Als die Salinen im 17. Jahrhundert stillgelegt wurden, wandelten sich die Gewässer zu Fischteichen – heute sind sie eine ruhige Oase für Spaziergänger und Sportler.

Das Ortsbild ist beschaulich: Fischerboote schaukeln im kleinen Hafen, die umliegenden Strände laden zum Verweilen ein, und die Pfarrkirche Johannes des Täufers überragt das Zentrum als markantestes Bauwerk. Offiziell zählt Zablace rund 350 Einwohner – doch diese Zahl erzählt nur einen Bruchteil der Geschichte.

Globale Gemeinschaft

Denn die eigentliche Gemeinschaft der Zablacaner ist über den Globus verstreut, vor allem in den USA und Australien. Jedes Jahr im Sommer kehren Tausende von ihnen zurück – manche bereits ab Mai, Rentner oft für bis zu fünf Monate, Berufstätige zumindest für den Hochsommer. Dann verwandelt sich der stille Küstenort in ein lebhaftes Wiedersehen, das seinen Spitznamen vollauf rechtfertigt. Die Häuser entlang der Uferpromenade werden unter den Rückkehrern liebevoll „Beverly Hills“ genannt, das historische Zentrum schlicht „Old Town“.

Viele Emigranten haben ihre Häuser behalten, renoviert und ausgebaut – als sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit dem Ort, aus dem ihre Familien stammen.

Auch die jüngeren Generationen kommen zurück, wenngleich endgültige Rückkehrer die Ausnahme bleiben.