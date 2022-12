Krypto-Casino gesucht? So finden Sie den richtigen Anbieter

Sie möchten in Online Casinos spielen und dabei nicht mit Dollar oder Euro hantieren? Mit diesem Gedanken stehen Sie nicht allein da. Viele Menschen, die auf alternative Währungen setzen, sind auch Casinospieler. Allein schon diese Kausalität ist bemerkenswert, weshalb dieser Artikel auch die Frage beantworten soll, warum das so sein könnte. Sobald das beleuchtet wurde, wird es konkret darum gehen, wie und wo Sie einen Anbieter finden, der ebenso offen für Bitcoin & Co. ist.

Gemeinsamkeiten zwischen Kryptowährungen und Online Casinos

Irgendwie ist in Internet-Casinos vieles neu – die Spiele, die Anbieter, das Verständnis von Service. Es kommt noch hinzu, dass der Casino Bonus ohne Einzahlung neu ist. Allein schon Letzteres dürfte bei den ehemaligen Machthabern im Glücksspielgeschäft Schnappatmung verursachen. Im Prinzip fällt jedoch eine Parallele zwischen Online Casinos und Kryptowährungen schnell auf, sobald man darüber nachdenkt. Es handelt sich jeweils mehr oder weniger um Innovationen.

Es gab praktisch schon immer Casinos, und es gibt ebenfalls schon seit Ewigkeiten Geld und Währungen. In den Köpfen der Menschen ist tief verankert, wie beides aussieht. Ein Casino ist ein Spielsalon, meist ziemlich dekadent, das schon aus der Ferne als solches zu erkennen ist. Geld, das sind Münzen und Scheine, die man als Tauschmittel nutzt. Die “Urheber” haben in irgendeiner Art eine Monopolstellung und werden von einer höheren Instanz gesteuert und kontrolliert. Ohne jetzt weiter in die Tiefe zu gehen, kann man sagen, Geld und Spielcasinos haben eine lange Tradition.

Nun kommt aber jemand beziehungsweise etwas und stellt das Bild, das fast alle Menschen mit dem jeweiligen Begriff assoziieren, gewissermaßen auf den Kopf. Die Online Casinos entstanden, das dürfte ungefähr Ende der 1990er Jahre gewesen sein, und brachen mit einigen Traditionen. Der Zutritt war plötzlich nicht mehr einer vermeintlichen “Elite” vorbehalten, sondern der breiten Masse. Niemand, der volljährig und vertrauenswürdig ist, wird von einem Türsteher abgewiesen, ganz im Gegenteil. Was die Kryptowährungen betrifft, diese kamen im Jahre 2009 auf und präsentierten eine andere Art von Finanzsystem, das nicht auf einer Basis von Macht und Kontrolle durch Einzelne funktioniert, wie es bei Fiatwährungen der Fall ist.

Warum sind eigentlich so viele Casino-Fans auch Krypto-Fans?

Schubladendenken bringt selten die ganze Wahrheit ans Licht, aber vermutlich wird man Menschen, die sehr in älteren und festgefahrenen Denkmustern verhaftet sind, nicht auf Krypto-Seiten oder in Online Casinos antreffen, sondern eher ganz traditionell am Bankschalter oder in der Spielbank in der Umgebung. Für andere ist es hingegen spannend, wenn es Veränderungen gibt und Dinge auf eine neuartige Weise gelöst werden. Deshalb könnte man Vorreiter als mutig und neugierig bezeichnen, während Skeptiker das Ausprobieren von Innovationen durchaus auch für verrückt oder naiv halten.

Nun sind jedoch einige Jahre vergangen und beide einstigen Innovationen sind gar nicht mehr so neu. Sie haben sich weitgehend bewährt, etwaige Risiken sind bekannt und es gibt professionelle Ratgeber und Sicherheitsstrategien. Darum sind Kryptos und Online Casinos nun gleichermaßen akzeptiert und existieren parallel zu den herkömmlichen Systemen. Trotzdem ist es noch so, dass man eher eine aufgeschlossene Mentalität zu seinen Eigenschaften zählen sollte, um Gefallen daran zu finden. Es kommt darauf an, sich auf etwas Neues einlassen zu wollen und manchmal auch aufgeschlossen für Überraschungen zu sein.

Diese Eigenschaften findet man bei Casinospielern sehr oft. Sie haben Freude daran und suchen manchmal auch ein gewisses Risiko. Sie sind eher freiheitsliebend, weshalb sie sich für die Online-Variante des Glücksspiels entscheiden. Sie wissen auch die Unkompliziertheit, Selbstbestimmung, Flexibilität und ein gutes Maß an Anonymität zu schätzen. Das passt einfach sehr gut zur Verwendung von Kryptowährungen.

Mit Kryptowährungen beginnen, weil man im Casino spielt – Ist das eine gute Idee?

Sich mit digitalem Geld zu beschäftigen, erfordert viel Recherche und artet gerade anfangs wirklich in Arbeit aus. Das kann anstrengend und zeitraubend sein, wenn man keine gravierenden Fehler machen will. Möglicherweise ist es sogar so, dass viele Krypto-Neulinge in Online Casinos spielen, weil sie eine Auszeit von den vielen Büchern und Beratungen brauchen. Man könnte viel darüber spekulieren, was nun zuerst da war, das Huhn oder das Ei. Fakt ist jedoch, dass Casinospieler sich zu Kryptowährungen hingezogen zu fühlen scheinen, wie auch umgekehrt.

Es ist allerdings nicht unbedingt ratsam, sich nur allein deshalb mit Digitalgeld zu beschäftigen, weil man im Online Casino spielt. Während jeder innerhalb von Stunden mühelos zum recht routinierten Gamer werden kann, wird man definitiv nicht im Schnellverfahren zum Krypto-Trader. Beim Spielen kann man es locker angehen lassen, man muss nicht einmal in jedem Fall einen Einsatz bezahlen. Der Kauf von Coins ist dagegen eine ernstere Sache, die man nicht überstürzen sollte. Besitzen Sie jedoch bereits Coins, bietet sich deren Verwendung für Ihr Hobby auf jeden Fall an. In diesem Fall können Sie sich überlegen, ob Sie ein passendes Krypto-Casino suchen möchten. Um diesen Schritt geht es im nächsten Abschnitt.

Die Suche nach einem Anbieter

Zuerst wurden Online Casinos etabliert, dann Kryptowährungen. Beide haben sich inzwischen nicht nur hartnäckig durch die Anfangszeiten gekämpft, sondern werden inzwischen respektiert und von vielen Menschen gern angenommen. Mit Kryptowährungen kann man noch nicht überall bezahlen, außerdem gibt es viele Anwender, die sich Coins vielmehr als Rücklage angeschafft haben, anstatt sie im Alltag als Zahlungsmittel zu betrachten. Für den Zahlungsverkehr im Internet eignen sie sich aber ausgesprochen gut.

Natürlich ist der (nicht mehr ganz so) neue Trend auch von den Vertretern der Glücksspielbranche nicht unbemerkt geblieben. Einige Online Casinos fungieren wieder als Vorhut und haben Kryptowährungen in ihr Zahlungsportfolio integriert. Das eröffnet Spielern die Möglichkeit, ihr digitales Geld aktiv einzusetzen, anstatt es einfach nur anzusparen und zu hoffen, dass sich die Kurse gut entwickeln. Es ist also sinnvoll und realistisch, nach einem solchen Online Casino zu suchen.

Am besten, Sie suchen nicht direkt auf eigene Faust, sondern bemühen Ihre Suchmaschine nur, um ein Expertenportal für Casinos zu finden. Geben Sie Suchbegriffe wie “Online Casino Vergleich Krypto” oder “Casino Vergleich BTC” ein, je nachdem, ob Ihnen eine bestimmte Währung vorschwebt. Natürlich werden Ihnen dabei auch direkt mehrere Glücksspielanbieter angezeigt und Sie könnten sich theoretisch sofort anmelden. Davon ist allerdings dringend abzuraten, denn Sie wissen dann nicht, ob es sich um ein echtes beziehungsweise seriöses Angebot handelt. Sollten Sie auf einen Betrüger hereinfallen und den ersten Transfer veranlassen, könnten Sie Ihre Coins im Anschluss nicht mehr zurückholen.

Darum ist der Weg über eine Expertenseite mit Reviews und Bewertungen der weitaus bessere. Wenn Sie auf einer einschlägigen Seite gelandet sind, auf der Sie unabhängige Informationen über mehrere Casinoanbieter mit Krypto-Option finden, können Sie alles in Ruhe vergleichen.

Der Feinschliff: Prioritäten setzen und Suche eingrenzen

Im besten Fall sehen Sie auf der Fachseite eine Liste mit mehreren Online Casinos, die bereit sind, Zahlungen per Krypto-Transfer abzuwickeln. Sie sollten sich dahingehend nochmals genau vergewissern und die Anbieter von Ihrer persönlichen Liste streichen, auf die das nicht zutrifft oder die Ihre bevorzugte Digitalwährung nicht akzeptieren. Nun bleiben hoffentlich noch mehrere Krypto Casinos übrig. Das Grundlegende wäre damit geklärt und Sie brauchen sich ab sofort nicht weiter auf das Finanzielle konzentrieren, sondern können sich nach anderen Eigenschaften und Merkmalen des Anbieters erkundigen. Ein Krypto-Casino sollte qualitativ nämlich mindestens mit den “normalen” Casinos mithalten können, da sich die Spezifikation “Krypto” nur auf den Zahlungsverkehr bezieht.

Die Sicherheit ist weiterhin wichtig, das ist klar. Schauen Sie nach, was auf dem Vergleichsportal darüber berichtet wird! Besitzt der Anbieter eine aktuelle Glücksspiellizenz? Ist das zutreffend, geht es um die spaßigeren Details. Sehr interessant ist sicherlich auch, in welcher Sprache die Spieleplattform angeboten wird und ob es einen deutschen Kundendienst gibt. Meist gibt es einen integrierten Live Chat, der jederzeit unkompliziert angesprochen werden kann. Vielleicht können Sie aufgrund dieser Merkmale wieder einige Suchergebnisse streichen und sind Ihrer Entscheidung ein Stück näher gerückt.

Weiter geht’s: Nun wird es lustig

Bisher war die Recherche noch recht ernst, aber bei der Suche nach einem Krypto-Casino kommt es einfach darauf an, dass Sie dem Anbieter vertrauen können. Immerhin helfen Ihnen die Expertenportale dabei, Zeit zu sparen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten die gesamten AGB mehrerer Online Casinos komplett selbst lesen! Dennoch, als Entschädigung für die bislang noch etwas trockene Suche können Sie sich nun mit interessanteren Details auseinandersetzen.

Zuerst könnten Sie schauen, ob und welchen Krypto-Bonus es bei den Kandidaten gibt, die in Ihrer engeren Auswahl gelandet sind. Einen Willkommensbonus bekommen Sie bestimmt auch dann, wenn Sie in Coins einzahlen. Vielleicht gibt es zum Einstieg sogar Bonusgeld oder Freispiele kostenlos, das verraten Ihnen die Experten auf einer guten Vergleichsseite für Online Casinos. Richten Sie sich auch danach, wo die Bonuskonditionen möglichst vorteilhaft sind.

Dann wird Sie natürlich brennend interessieren, welche Spiele angeboten werden, welche Marken vertreten sind und ob das Casino mobiltauglich ist. Ihnen sollte bewusst sein, dass die Gerätekompatibilität mit Smartphones und Tablets durchaus entscheidend sein kann. Sie können theoretisch überall spielen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Selbst Casinospiele im Kino sind denkbar, wobei das ein ziemlich seltsame Idee wäre und nicht für den jeweiligen Film spräche, während es umgekehrt sehr interessant ist, welche Spiele es auf die große Leinwand geschafft haben.

Arbeiten Sie einfach alle Ihre Ansprüche ab, bis hin zur Lieblingsfarbe, wenn es sein muss. Ihre Liste an geeigneten Online Casinos wird mit jedem Kriterium schrumpfen, bis Sie dann schließlich Ihr perfektes Krypto-Casino identifiziert haben.