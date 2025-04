Kühler Frühlingsmix in Wien – Wolken und Sonne wechseln

Der April zeigt sich in Wien von seiner typischen Seite: Ein Mix aus kühleren Temperaturen und ersten Frühlingsanzeichen prägt den heutigen Tag. Wer früh unterwegs ist, sollte sich warm einpacken, aber auch am Nachmittag bleibt der Frühling eher zurückhaltend.

Wetter in Wien und Umgebung

In Wien steigen die Temperaturen tagsüber auf maximal 13 bis 15 °C an, während in den Morgenstunden kühle 6 bis 9 °C zu erwarten sind. Der Himmel zeigt sich überwiegend bewölkt bis leicht bedeckt, mit gelegentlicher Sonne im Laufe des Nachmittags. Die Chance auf Regen ist relativ gering, dennoch könnte es vereinzelt zu kurzen Schauern kommen – also den Regenschirm nicht vergessen.

Ein moderater Nordwestwind zieht durch die Stadt und erreicht in Böen bis zu 35 km/h, was die Temperaturen noch kühler wirken lässt. Für den Verkehr gibt es keine größeren Einschränkungen, und auch Unwetterwarnungen liegen aktuell nicht vor.

Wetter in ganz Österreich

Osten (Niederösterreich, Burgenland): In Städten wie St. Pölten und Eisenstadt erwarten Sie Temperaturen zwischen 14 und 17 °C. Während St. Pölten einen bewölkten, aber trockenen Tag erlebt, sorgt der Wind in Eisenstadt für ein leicht frisches Gefühl.

Süden (Kärnten, Steiermark): Klagenfurt und Graz dürfen sich über Höchstwerte von 16 bis 18 °C freuen. Während Graz weitgehend trocken bleibt, kommt es in Kärnten zu leichtem Wind bei ansonsten freundlichem Wetter.

Westen (Tirol, Vorarlberg): In Innsbruck und Bregenz liegen die Höchsttemperaturen bei rund 15 bis 17 °C. Die alpine Lage bringt teils kräftigeren Wind, aber sonnige Abschnitte heben die Laune der Westösterreicher*innen.

Zentrum (Oberösterreich, Salzburg): Linz und Salzburg bieten ein ähnliches Bild: bewölkt bis sonnig, mit Temperaturen von 12 bis 16 °C. Salzburg kann sich am Nachmittag über aufgelockerte Wolken freuen.

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Freitag steigen die Temperaturen in Wien weiter an, mit bis zu 17 °C und mehr Sonne. Das Wochenende dürfte jedoch wechselhafter werden, mit einzelnen Regenschauern und einem kleinen Temperaturabfall.

KOSMO-Wettertipp

Perfektes Wetter für einen Frühlingsspaziergang im Prater oder eine kurze Radtour entlang der Donau. Halten Sie jedoch einen Pullover bereit, der Wind könnte frisch werden!