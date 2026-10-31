Kürbisse, Geister und alte Bräuche: Was hinter Halloween wirklich steckt

Gespenster, Zombies und Hexen sind am 31. Oktober unterwegs. Obwohl Halloween vielfach als amerikanisches Fest wahrgenommen wird, reicht es in Wahrheit bis nach Europa und in den christlichen Kalender zurück. Sein Name geht auf All Hallows’ Eve zurück, und der Kürbis in Gestalt der Jack O’Lantern ist zu seinem Symbol geworden.

Europäische Wurzeln

Über Jahrhunderte hinweg flossen irische und schottische Bräuche rund um den 31. Oktober mit christlichen Traditionen zusammen. Wichtige Etappen dieses Wandels spiegeln sich in Begriffen wie All Hallows’ Eve, Guising und Souling wider, später kam Trick or treat hinzu.

Zahlreiche Elemente des Festes stammen aus Europa, insbesondere aus Irland und Schottland. Der Name Halloween ist von All Hallows’ Eve abgeleitet, dem Vorabend von Allerheiligen am 1. November. Als historischer Anknüpfungspunkt wird häufig das etwa 2.000 Jahre alte keltische Fest Samhain angeführt.

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Gleichzeitig hinterließen christliche Traditionen rund um Allerheiligen und Allerseelen ihre Spuren im Brauchtum. Das heutige Halloween ist über viele Jahrhunderte gewachsen und hat sich dabei stetig gewandelt.

In Irland und Schottland waren beim Guising verkleidete Kinder von Tür zu Tür unterwegs. Sie sangen Lieder, trugen Gedichte vor oder erzählten Witze und bekamen dafür Essen oder Süßigkeiten. Beim christlichen Souling wiederum bat man um Seelenkuchen oder andere Gaben und betete dafür für Verstorbene.

Später setzte sich in Nordamerika Trick or treat durch, sinngemäß: „Süßes, sonst gibt’s Saures!“. Viele Iren und Schotten wanderten im 19. Jahrhundert in die USA aus und nahmen ihre Bräuche mit. Dort entwickelten sie sich weiter.

Jack O’Lantern

Die heutigen Kürbislaternen hatten Vorläufer in ausgehöhlten Rüben, in die Gesichter geschnitzt wurden. In den USA wichen die harten Rüben allmählich größeren Kürbissen, die sich leichter bearbeiten ließen.

Der erleuchtete Halloween-Kürbis trägt den Namen Jack O’Lantern. Dahinter steht die irische Legende von „Stingy Jack“. Dieser überlistete den Teufel, fand nach seinem Tod weder im Himmel noch in der Hölle Einlass und zog mit einer glühenden Kohle in einer ausgehöhlten Rübe durch die Finsternis.

Heute zieren künstliche Spinnweben die Vorgärten, an Haustüren hängen Skelette, und verkleidete Kinder streifen mit Süßigkeiten-Sackerln durch die Straßen. Wer selbst einen Kürbis schnitzen will, greift am besten zu einem großen Exemplar mit glatter Schale.

Zunächst wird das Motiv vorgezeichnet und um den Stiel herum ein Deckel geschnitten. Danach werden Fruchtfleisch und Kerne ausgeschabt, und die Wand hinter dem Motiv wird ein wenig dünner gemacht.

Weil der Kürbis hart ist, rutscht das Messer leicht ab. Besonders bei Kindern ist daher Vorsicht geboten.

Zuletzt kommt ein LED-Licht hinein, dann wird der Deckel aufgesetzt.

An einem kühlen Ort hält die Jack O’Lantern länger.