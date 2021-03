Kurz nach Mord: Nenad L. hinterlässt groteske Nachricht unter Foto von Opfer

Der 26-jährige serbische Staatsbürger Nenad L. soll am Sonntag seine Partnerin Dajana L. (22) in ihrer Wohnung in Salzburg-Schallmoos umgebracht haben. Kurz darauf hinterließ er eine groteske Trauer-Nachricht auf ihrer Facebook-Seite.

Nenad L. soll am Sonntag mehrfach auf seine Ehefrau Dajana L. eingestochen haben, während ihre gemeinsamen Kinder in der Wohnung schliefen. Kurz nach der Tat meldete sich der Serbe persönlich bei der Polizeiinspektion und gestand den Mord. Nur wenige Stunden nach der brutalen Bluttat, postete Nenad L. auf der Facebookseite seines Opfers eine groteske Nachricht unter ihr Profilbild.

„Počivaju u miru srce moje“

Unter dem Facebook-Profilbild der 22-jährigen Dajana reihten sich nach dem Mord zahlreiche Beileidsbekundungen. Ein Kommentar unter ihrem Foto sorgte jedoch für großes Aufsehen: Nur wenige Stunden, nachdem er seine eigene Ehefrau im Streit getötet hatte, postete Nenad L. einen mehr als geschmacklosen Satz unter dem Profilbild seines Opfers: „Počivaju u miru srce moje“, schrieb er auf Serbisch, also „Ruhe in Frieden, mein Herz“. Dies sorgte für heftige Reaktionen und Beschimpfungen gegen den Automechaniker. Ein User antwortete ihm etwa „Verrotte im Gefängnis“.

(FOTO: zVg., KOSMO Grafik)

Allein dieser Kommentar, so kurz nach seiner eigenen Tat, lässt stark am Geisteszustand des Serben zweifeln. Er hatte nach der Bluttat auch die Leiche seiner Ehefrau in einer Couch-Lade versteckt und das Kindermädchen angerufen, damit diese auf die zwei Kleinkinder (drei Jahre bzw. sieben Monate) aufpasst, während er sich bei der Polizeiinspektion Hauptbahnhof stellte. Nenad L. Der 26-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und die Kinder bei den Großeltern.

26-Jähriger gestand auch vor dem Haftrichter

Aufgrund des Verdachtes auf Mord verhängte das Landesgericht Salzburg am Mittwochnachmittag die Untersuchungshaft über den Serben, bestätigte Sprecher Peter Egger. Diese war aufgrund der Strafdrohung zwingend zu verhängen. „Der Beschuldigte hat sich, wie bei der Polizei, nun auch vor dem Haftrichter geständig gezeigt“, so Egger.

Verblutet nach sieben Stichen

Währenddessen konnte die Gerichtsmedizin die offizielle Todesursache klären: Dajana L. verblutete aufgrund von sieben Stichen mit einem „größeren Küchenmesser“ im Bereich des Oberkörpers, vor allem im Hals- und Brustbereich, heißt es von der Polizei. Wie KOSMO berichtete, bestand gegen L. ein Kontaktverbot zu seiner Ehefrau, und auch ein Rückkehrverbot in die Wohnung – nachdem er wegen Misshandlungen an ihr erst Ende Februar verurteilt wurde.

Quellen und Links: