Landesrätin Teschl-Hofmeisterwill Burschen für Pflegeberufe begeistern

Ein Tag, der Rollenbilder ins Wanken bringt: Dreizehn Zentren in Niederösterreich laden Burschen hinter die Kulissen der Pflege ein. Der Boys‘ Day gibt Burschen und jungen Männern die Möglichkeit, in die Bereiche Pflege, Pädagogik und Soziales hineinzuschauen. Auch Niederösterreich ist dabei und stellt Einrichtungen zur beruflichen Orientierung zur Verfügung.

Am Donnerstag, 12. November, wird österreichweit der Boys‘ Day begangen. Angesprochen sind Burschen und junge Männer zwischen 12 und 25 Jahren. Dreizehn Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) in Niederösterreich machen mit und zeigen, wie ihr Arbeitsalltag aussieht.

Die Aktion soll helfen, überkommene Rollenbilder bei der Berufswahl zu durchbrechen und Neugier auf zukunftsträchtige Berufe zu wecken.

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Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sagt: „Seit Jahren setzen wir uns ein, Mädchen für technische Berufe zu gewinnen. Der Abbau von geschlechterspezifische Rollenklischees ist aber keine Einbahnstraße. Wir brauchen als Gesellschaft auch Männer, die in Kindergärten sowie Pflege- und Sozialeinrichtungen tätig sind. Jeder Mensch sollte seinen Talenten folgen.“

Ausgeweitete Angebote

Für 2026 sind ausgeweitete Angebote vorgesehen. Eine überarbeitete Online-Aktionslandkarte führt Informationen und Anmeldungen an einem Ort zusammen. Mit weiterführenden Schulen wird künftig enger kooperiert.

Frühere Teilnehmer stehen jungen Männern als Mentoren und Role Models zur Seite. Aus Niederösterreich sind 2026 die PBZ in Eggenburg, Waidhofen an der Thaya, Himberg, Wilhelmsburg, Berndorf, Herzogenburg, Melk, Mauer, Hainfeld, Neunkirchen, Litschau, Gutenstein und Mödling mit dabei.

Programm vor Ort

Vor Ort können Interessierte die Arbeit in Pflege und Betreuung aus nächster Nähe kennenlernen. Auf dem Programm stehen Praxistage in sozialen Einrichtungen, Workshops an Schulen, digitale Informationsmaterialien und sogenannte Role Model Talks, in denen Fachkräfte von ihrem Berufsalltag erzählen und Fragen beantworten.

Dazu meint Teschl-Hofmeister: „Ich freue mich, dass dreizehn Pflege- und Betreuungszentren in Niederösterreich sich am Aktionstag beteiligen. Sie bieten Burschen und jungen Männern die Gelegenheit, in den Berufsalltag hineinzuschnuppern und so vielleicht ihre Begeisterung für eine pflegerische Tätigkeit zu entwickeln.“

Für die Teilnahme fallen keine Kosten an.

Informationen zum Angebot in ganz Österreich sowie zu den Möglichkeiten der Anmeldung gibt es im Internet unter www.boysday.at.