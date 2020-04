Langzeitschäden nach Covid-19? Das ist bisher bekannt

Auch wenn die Lungenkrankheit Covid-19 in den meisten Fällen einen milden Verlauf nimmt, so werden immer mehr Fälle von vermeintlichen Langzeitfolgen öffentlich. Was weiß man derzeit wirklich über mögliche bleibende Schäden nach einer Infektion?

Einige Ärzte warnen derzeit davor, dass selbst bei leichten Krankheitsverläufen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zu Langzeitschäden. In den meisten Fällen geht es hierbei um die Lunge, da viele Menschen selbst längere Zeit nach der Genesung Schäden in den unteren Atemwegen aufweisen würden.

Innsbruck: Taucher mit „irreversiblen Lungenschäden“

Der Fall rund um sechs aktive Taucher sorgte diesbezüglich für großes Aufsehen der internationalen Presse. Die sechs Männer, alle positiv auf das Coronavirus getestet, wiesen nur leichte Symptome auf und galten nach fünf Wochen offiziell als genesen.

Der Leiter der Notfallaufnahme des Innsbrucker Universitätsspital, Dr. Frank Hartig warnt jedoch gegenüber der APA davor, dass manche Corona-Genesen langfristige Schäden erleiden würden. Nach einer Nachuntersuchung der sechs Taucher waren laut Hartig auf den Röntgenbildern „irreversible Schäden an der Lunge“ zu sehen.

„Als Notfallmediziner mit 20 Jahren Erfahrung schluckt man, wenn man bei einem 40-jährigen Patienten so etwas sieht. Wir wissen nicht, wie viel von den Veränderungen dauerhaft bleiben“, so der Innsbrucker Arzt weiter.

Vorbelastung ausschlaggebend?

Eine Studie zu Langzeitschäden an der Lunge nach einer Covid-19-Erkrankung läuft derzeit am Klinikum Stuttgart. Dafür werden hunderte CT-Aufnahmen erkrankter Lungen untersucht. Bisher wurde festgestellt, dass vorbelastete Lungen, wie zum Beispiel jene von Rauchern, anfälliger für einen schweren Verlauf der Krankheit scheinen und auch deshalb auch eher irreversible Langzeitschäden erleiden.

Lunge heilt langsam

Experten sehen diese Ergebnisse aus zwei Gründen sehr kritisch. Erstens sei ein langsamer Heilungsprozess bei der Lunge normal und zweitens würde man bezüglich des Coronavirus schlichtweg zu wenig Studien haben, um Langzeitschäden bei einem milden Krankheitsverlauf eindeutig nachzuweisen.

Bernd Lamprecht, Lungenfacharzt an der Kepler Universitätsklinik erklärte im ZIB-Interview, dass man Schäden an der Lunge nicht selten monatelang nach einer Erkrankung nachweisen kann. „Dies bedeutet jedoch nicht immer, dass diese so bleiben müssen, sondern es besteht eine gute Chance, dass sich dies Veränderungen im Laufe von mehreren Wochen zurückbilden“.

Lamprecht fügte hinzu, dass es bei anderen Lungenkrankheiten (z.B. MERS und SARS) bis zu drei Monaten dauere, bis der Großteil der Veränderungen rückgebildet wurde. Auch laut dem Robert-Koch-Institut gebe es derzeit keine belastbaren Informationen zu Langzeitfolgen von Covid-19.