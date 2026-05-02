Leerstände und Millionen-Schulden: Fashion-Outlet Parndorf vor der Pleite

68 Millionen Euro Schulden, 17 Gläubiger, ein bekanntes Outlet-Zentrum im Hintergrund – im Burgenland läuft ein Sanierungsverfahren an.

Die FOP Immobilienbesitz beta GmbH hat beim Landesgericht Eisenstadt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Nachdem das Unternehmen seine Zahlungen eingestellt hat, begleiten sowohl der KSV1870 als auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) die Abwicklung der Forderungsanmeldungen, die Gläubiger ab sofort auf digitalem Weg einreichen können. Eine formelle Verfahrenseröffnung steht noch aus, wird vom KSV1870 aber in Kürze erwartet.

Das Unternehmen ist ausschließlich im Bereich der Vermietung des Fashion Outlet Parndorf (Bauteil Beta) tätig. Laut den beteiligten Verbänden liegt die Insolvenz in einer schwierigen Projektsituation begründet: Leerstände, ein angespanntes Marktumfeld und eine schleppende Neuvermietung hätten ebenso dazu beigetragen wie das Scheitern von Verhandlungen mit besicherten Gläubigern, die keine außergerichtliche Einigung ermöglichten.

Millionen-Verbindlichkeiten

Die Antragstellerin ist Eigentümerin der Liegenschaft in Parndorf, Burgenland. Die tatsächlichen Vermögensverhältnisse werden im Rahmen des Verfahrens durch die Insolvenzverwaltung zu klären sein. Den vorliegenden Eckdaten zufolge belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf rund 68 Millionen Euro, davon entfallen rund 29 Millionen Euro auf Bankverbindlichkeiten. Betroffen sind 17 Gläubiger; Dienstnehmer sind keine vorhanden.

Laufender Verkaufsprozess

Der Betrieb soll aufrechterhalten und der bereits laufende Verkaufsprozess in enger Abstimmung mit den besicherten Gläubigern weitergeführt werden. Die laufenden Kosten würden durch Mieteinnahmen gedeckt. „Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern eine Sanierungsplanquote von 20 %, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme,“ erklärt Peter Stromberger vom KSV1870.