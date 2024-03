Lehrerin verhaftet: Sie hatte mit 12 Schülern Sex

Jaden Charles, eine 24-jährige Lehrerin an einer High School in Agua Dulce, Texas, steht im Zentrum eines aufkommenden Missbrauchsskandals. Sie soll sexuelle Beziehungen mit bis zu 12 ihrer Schüler gehabt haben. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, droht Charles eine langjährige Haftstrafe.

Die junge Lehrerin und vierfache Mutter wurde am vergangenen Dienstag von den Behörden festgenommen. Aktuell wird sie in zwei Fällen des sexuellen Missbrauchs angeklagt. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Behörden gehen davon aus, dass der Fall noch weitreichender ist und sprechen von insgesamt 12 potenziellen Opfern.

Schüler betrunken gemacht

Berichten lokaler Medien zufolge soll Charles den betroffenen Schülern regelmäßig Alkohol und E-Zigaretten gekauft haben, bevor sie sexuelle Handlungen mit ihnen vollzog. Ein Beweisvideo, das ein Treffen der Lehrerin mit einem Schüler in einem Hotel zeigen soll, liegt den Ermittlern vor. Weitere Berichte deuten darauf hin, dass Charles derzeit schwanger ist.

Der Fall kam ins Rollen, als Jadens eigene Mutter ihre Tochter bei der Polizei meldete. In der Folge wurde Charles festgenommen und von ihrer Schule entlassen. Der Fall hat in der lokalen Gemeinschaft und in den gesamten USA für Entsetzen gesorgt. Die weiteren Ermittlungen und der bevorstehende Prozess werden zeigen, welche Konsequenzen dieser erschütternde Fall für die Beteiligten und das Bildungssystem in den USA haben wird.