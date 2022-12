Lernen Sie den intelligentesten serbischen Verbrecher kennen: Er hat einen IQ von 147!

Djordje Vasiljevic Atila, der 13 Jahre hinter Gittern saß, gilt inoffiziell als der intelligenteste serbische Verbrecher, weil er einen IQ von 147 hat. In einer Art Geständnis gab er zu, wie er in den Menschenhandel verwickelt war, woher er wusste, dass der ehemalige Ministerpräsident von Serbien, Zoran Djindjic, getötet werden würde, weshalb er den Mund halten musste und warum er wütend auf Milorad Ulemek Legija war, der der Haupttäter beim Mord an dem Ministerpräsidenten von Serbien war und verurteilt wurde.

„Der Menschenhandel, an dem ich teilnahm, sah so aus. Sie sagten mir – du kommst mit uns, wir gehen, ein paar Mädchen zu kaufen und du bist für die Sicherheit zuständig. Wir gingen zur Grenze zwischen Ungarn und einem anderen Land, und diese Mädchen kamen an wie eine Baseballmannschaft von Moldawien. Sie kauften viele der Mädchen und es waren am Ende noch zwei übrig. Sie wollten diese beiden nicht kaufen, weil sie angeblich nicht schön und gutaussehend genug sind. Der Einschätzung nach, würden sie dem neuen Besitzer kein Geld einbringen. Sie gingen dann zurück nach Moldawien. Ich fragte, was mit ihnen passieren würde, woraufhin sie mir sagten, dass wenn sie Moldawien erreichen, kommen sie wohl an. Wenn nicht, dann werden sie in einem Graben landen. In diesem Moment, taten sie mir leid. Ich war das erste Mal dabei. Es ist seltsam für mich, dass sie Objekte und keine Wesen sind. Und ich beschloss dann, sie selbst zu kaufen. Nur dass sie nicht zurückgeschickt werden, denn wer weiß, wo sie landen. Es war damals günstig, 400 oder 500 Euro pro Person. Wir kamen in Budapest an, ich wurde für meine Arbeit bezahlt und dann war mir bewusst, dass ich zwei neue Freundinnen habe, mit denen ich nicht wusste, was ich mit ihnen machen sollte. Ich brauchte sie nicht, ich beschäftige mich nicht mit Prostitution. Plötzlich waren sie keine gekaufte Ware mehr, sondern Menschen. Ich gab ihnen ihre Reisepässe zurück. Sie können sich den Ausdruck auf ihren Gesichtern damals nicht vorstellen, das ist ihnen in den letzten zwei Jahren des Handels höchstwahrscheinlich nicht passiert”, sagte Vasiljevic gegenüber dem serbischen Medium „Kurir“.

Wie er betonte, haben sie in dieser Nacht in seiner Wohnung geschlafen, und dann hat er ihnen über einen Mann, der bereits in Ungarn war und sich damit auskannte, eine Wohnung gemietet.

FOTO:(Screenshot)

„Ich gab ihnen etwas Geld, füllte den Kühlschrank und sagte ihnen, dass sie jetzt frei sind. Sie hatten ein Einreisevisum und eine Wohnung, also konnten sie wählen, was sie tun möchten. Nach ungefähr sieben Tagen ging ich wegen einer anderen Sache in einen Nachtclub und sah, wie diese Mädchen auf der Stange tanzte. Sie sind einfach zu all dem zurückgekehrt. Wenn niemand sonst, sondern nur ein Einzelner versucht, jemandem eine neue Chance zu geben, gehen die Personen auf den ursprünglichen Abgrund zurück”, sagte Vasiljevic.

Er kam am 4. März 2003 im Zentralgefängnis an, nur acht Tage vor der Ermordung des serbischen Ministerpräsidenten Zoran Djindjic. Während des Verhörs und, wie er behauptet, der brutalen Prügel des Inspektors, sagte Atila zu ihnen: „Sie verhaften unschuldige Menschen und in 10 Tagen wird jemand Ihren Premierminister töten. Es stellt sich die Frage, woher er das wusste.

„Das war logisch. Ich wusste nichts Besonderes, aber ich wusste trotzdem drei Dinge. Das erste ist, dass „Limes“ (der Versuch, Djindjic in der Nähe der Limeshalle zu töten) bereits passiert war. Das zweite – kein „Zemuner“ (Mitglied des berüchtigten Zemun-Clans) war plötzlich auf der Straße. Und drittens – die ganze Stadt wartet auf etwas Kriminelles. Niemand tat etwas und alle versuchten sich irgendwie zu verstecken. Also wird etwas passieren. Da „Limes” davor passiert ist und „Zemuner” nirgendwo zu sehen waren, wartete jeder auf etwas – die Logik war klar. Mein großer Fehler war, dass ich es damals gesagt habe. In diesem Moment habe ich alles falsch eingeschätzt. Ich war wütend und machtlos. Zudem haben sie mich gemobbt, weil sie das gewohnt waren. Ich konnte nichts tun und ich wusste, dass ich eine lange Haftstrafe bekomme. Danach wurde ich während der Aktion „Sablja“ im Zentralgefängnis zusätzlich belästigt, wegen der Sache, die ich sagte”, sagte Vasiljevic.

Nach seinen Worten erfuhren sie vom Vorgesetzten von dem Mord an Djindjic.

„Der Vorgesetzte kam und teilte uns mit einem Lächeln mit, dass der Premierminister getötet wurde. Ok, Sie können jemandem politisch widersprechen, aber Sie können dann nicht an so einem Ort arbeiten und den Inhaftierten mit einem Lächeln verkünden, dass der Premierminister des Landes getötet wurde. Er sagte, dass ein Attentat verübt wurde und dass Djindjic seinen Verletzungen erlag. Ich schaute mich um und alle standen und lachten. Alle fanden es lustig. Doch ich sah schon im Voraus, was mit uns im Gefängnis passiert, und ich fand das nicht lustig”, sagte Vasiljevic.

Er sagte, dass es bei der Aktion „Sablja“ im Zentralgefängnis eine echte Aufregung gegeben habe.

„Bestimmte Zimmer im Zentralgefängnis hatten Betten auf drei Stockwerken. Zimmer mit 8 Betten bekamen jetzt 12 Betten. Die mit 14 Betten bekamen zwischen 20 und 22 Betten. Es gab keinen Platz für ein Streichholz. So war es in der Aktion „Sablja“. Darüber hinaus spiegelt diese Aktion aus meiner Sicht die Schwäche des Staates wider, zusätzlich zu der Tatsache, dass ein Haufen Leute verhaftet wurden, weil sie Kriminelle waren. Im Land wurden die berühmten „Zemuner“ verfolgt, deshalb wurden richtige Verbrecher vorgeführt, aber auch keine. Mit mir im Raum wurde ein Mann gebracht, der zwei Jahre zuvor einen gestohlenen Anlasser für sein Auto „Jugo“ gekauft hatte, aber nicht vor Gericht erschien. Er war ein Angehöriger der nationalen Minderheit der Roma, aus Obrenovac und verkaufte Metall in Mladenovac. Die Beamten interessierten sich also dafür, was er in Mladenovac tun würde. Alles wurde also auf gleiche Weise gelöst. Also man brachte Leute und ließ sie auch zu seltsamen Zeiten “, sagte Vasiljevic.

Er erinnerte auch an das Ereignis, weshalb er sich besonders über Milorad Ulemek Legija geärgert hatte. “Ich war aus mehreren Gründen wütend auf Legija. Am Anfang war ich wütend, besonders seit mein Vater im Krieg war, weil ich Legija als einen fähigen Offizier sah, der dieses Land so verteidigte, wie sie es von ihm verlangt wurde. Und wir bekamen aus meiner Sicht einen primitiven Tyrannen, der ein Verbrecher sein wollte. Worüber ich mich sehr geärgert habe – 2006 sind die Bedingungen im Zentralgefängnis katastrophal geworden, man hat keine Luft, kein Licht, kein Essen. Es gibt nichts. Menschen sterben an zu hohen Temperaturen in ihren Räumen, sie sterben an Herzinfarkten. Gleichzeitig sind viele in Untersuchungshaft. Sie wurden also nicht verurteilt und müssen das alles nicht erleiden. Das gesamte Zentralgefängnis, in diesem Moment sind es 900 Menschen, und sonst sollten es 300 bis 500 Menschen sein, befindet sich im Hungerstreik. 63 von uns halten den Mund zu, weil wir nicht mehr wissen, wie zu kämpfen. Wir sind etwas mutiger oder verrückter oder dümmer als andere. Legija streikt nicht und unterstützt den Streik nicht. Es ist ihm egal, er ist kein Krimineller und er wird nicht daran teilnehmen. Und er isst. Das hat mir wehgetan. Wir alle in diesem Gefängnis würden ihm folgen. In diesem Moment ist er nicht nur für uns, sondern für ganz Serbien eine Art Autorität”, sagte Vasiljevic.