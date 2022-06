Lieber Bürgermeister, hier könnten Sie sparen.

Ein Denkanstoß für den Wiener Bürgermeister, zur Einsparung unnötiger und überflüssiger Kosten.

Sehr geehrter Herr Dr. Michael Ludwig,

Da Österreich momentan mit extremen Teuerungen zu kämpfen hat, hat sich die KOSMO-Redaktion erlaubt, eine Auflistung aller überflüssigen Projekte, die Wien betreffen, aufzuzählen. Wir legen nahe, diese Ausgaben noch einmal zu überdenken. Besonders nachdem Sie 130 Millionen Euro für 650.000 Haushalte in der Bundeshauptstadt veranschlagt haben – Stichwort: Wiener Energiebonus.

Auch wenn Kritiker die zusätzlichen Einmalzahlungen teilweise nicht zu schätzen wissen, finden wir sie gut. Trotzdem schwingt die untilgbare Frage mit, woher dieses Geld eigentlich stamm. So viele Millionen und Milliarden Euro die dem Staat beziehungsweise der Bundeshauptstaat plötzlich zur Verfügung stehen – wunderbar. Aber verwunderlich. Wo war dieses Geld vor Corona? Weshalb wurde vor der weltweiten Pandemie nicht so salopp mit dem Geld umgegangen, wenn sowieso so viel da ist? Selbst Experten fragen sich langsam, woher all dieses veranschlagte Geld herkommen soll.

Betrachtet man die Statistik Austria Zahlen zur öffentlichen Finanzierung 2021 – besonders den öffentlichen Schuldenstand der ÖsterreicherInnen – fällt auf: die Staatsschulden steigen von Jahr zu Jahr. Mit der Staatsverschuldung 2021 von 18,1 Milliarden Euro mehr gegenüber dem Vorjahr, liegt der öffentliche Schuldenstand momentan bei 334,1 Milliarden Euro.

Keine Sorge Herr Bürgermeister. Hier kommen unsere Vorschläge zur Einsparung von Regierungsgeldern, die eventuell wo anders besser aufgehoben sind.

2,1 Millionen Euro für den Brunnen zum 150. Jubiläum der Wiener Hochquellleitung.

für den Brunnen zum 150. Jubiläum der Wiener Hochquellleitung. 100 Millionen Euro für den Ausbau der Radinfrastruktur #radliebewien

für den Ausbau der Radinfrastruktur #radliebewien 4,16 Millionen Euro für ein neues Pratermuseum.

für ein neues Pratermuseum. 100 Millionen Euro für das Förderprogramm “Lebenswerte Klimamusterstadt”.

Wir haben gerade 206,26 Millionen Euro eingespart. Können Sie das auch Herr Ludwig?

Mit freundlichen Grüßen,

Ihre KOSMO-Redaktion