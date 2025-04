Liebes-Aus bei Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger?

Die Schweinsteiger Ivanovic Trennung sorgt für Aufsehen in der Sportwelt. Nach neun Ehejahren lebt der Ex-Fußballweltmeister in München, während die Tennis-Ikone mit den drei Kindern nach Belgrad gezogen ist.

Nach neunjähriger Ehe stehen Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic Medienberichten zufolge kurz vor der Trennung. Das Magazin „BUNTE“ veröffentlichte kürzlich Informationen über das mutmaßliche Ende der Beziehung zwischen dem 40-jährigen ehemaligen Fußball-Weltmeister und der 37-jährigen früheren Tennis-Spitzenspielerin. Die Nachricht trifft viele unvorbereitet, galten die beiden doch lange Zeit als Vorzeigepaar der internationalen Sportwelt.

Die räumliche Distanz zwischen den Ehepartnern scheint bereits seit etwa zwei Monaten zu bestehen. Während der frühere Bayern-Star vorwiegend in München lebt, hält sich Ivanovic derzeit mit den drei gemeinsamen Kindern Luka (7), Leon (4) und Theo (1) in einem Appartement in Belgrad auf. Die rund 100 Quadratmeter große Wohnung befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Familienmitgliedern der ehemaligen Tennisspielerin.

Getrennte Lebenswelten

In ihrer Wohnanlage wird Ivanovic von Anwohnern als freundliche und bodenständige Person beschrieben, die bei den Nachbarn beliebt ist. Von einer extravaganten Lebensweise, wie man sie bei der Partnerin eines prominenten Sportlers vermuten könnte, ist dort wenig zu bemerken. Die geografische Trennung könnte auf eine grundlegende Veränderung in der Beziehung hindeuten.

Während Schweinsteiger als Fußball-Experte im Fernsehen tätig ist und dafür viel reist, scheint sich Ivanovic in ihrer Heimatstadt Belgrad neu zu orientieren – näher an ihrer Familie und in vertrauter Umgebung.

Krise im Paradies

Eingeweihte Personen vermuten, dass die Belastungen durch häufige Reisen, unterschiedliche Lebensmittelpunkte und die Anforderungen des Familienalltags zu Spannungen geführt haben könnten. Von außen betrachtet wirkte ihre Verbindung stets gefestigt und harmonisch, geprägt von gemeinsamen öffentlichen Auftritten und Familienbildern.

Doch wie häufig bei Prominenten entspricht das öffentliche Image nicht immer den privaten Gegebenheiten. Eine offizielle Bestätigung der Trennungsgerüchte liegt bislang nicht vor. Weder Schweinsteiger noch Ivanovic haben sich zu den Spekulationen geäußert.

In Zeiten allgegenwärtiger sozialer Medien fällt jedoch das Ausbleiben gemeinsamer Fotos und gegenseitiger Liebesbekundungen besonders ins Gewicht.

Ob es sich bei der aktuellen Situation um eine vorübergehende Krise oder um das endgültige Scheitern einer der bekanntesten Sportlerehen Europas handelt, bleibt derzeit unklar.