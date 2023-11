Liebesbeweis oder Wahnsinn? Influencerin tätowiert Freundesnamen auf Stirn! (VIDEO)

Die österreichische Influencerin Ana Stanskovsky sorgt für Aufsehen: Sie hat den Namen ihres Freundes auf ihrer Stirn tätowiert. Die Reaktionen ihrer 108.000 Follower auf Instagram sind gemischt und reichen von Unglauben bis hin zu Spott.

Ana Stanskovsky ist in der österreichischen Social-Media-Szene kein unbekanntes Gesicht. Mit 108.000 Followern auf Instagram hat sie eine beachtliche Fangemeinde. Doch ihre jüngste Aktion hat viele überrascht: Sie hat den Namen ihres Freundes Kevin auf ihrer Stirn tätowiert.

Die Bestätigung für diese ungewöhnliche Liebeserklärung lieferte Stanskovsky selbst. In einem Video, das sie am Montag auf Instagram veröffentlichte, präsentierte sie stolz ihr neues Tattoo. „Ich habe mich in mein neues Tattoo verliebt, genauso wie ich in meinen Freund Kevin verliebt bin“, erklärte sie. „Und ich bin der Meinung, dass, wenn man jemanden wirklich liebt, man das einfach zeigen und beweisen muss.“

Stanskovsky zeigte sich auch unbeeindruckt von den kritischen Stimmen, die ihr eine baldige Reue prophezeiten. „Und was all diejenigen von euch betrifft, die mir gesagt haben, dass ich meine Entscheidung bereuen werde und dass Kevin und ich uns irgendwann trennen werden, möchte ich euch allen sagen, dass dies meine Art ist, meine Gefühle auszudrücken“, so die Influencerin.

Das Video hat mittlerweile über 14,7 Millionen Aufrufe gesammelt und die Kommentare unter dem Beitrag sind zahlreich und vielfältig. Einige Follower äußerten Zweifel an der Echtheit des Tattoos: „Sie veräppelt euch“, „Das kann nicht sein, das ist ein Scherz“, lauteten einige der Reaktionen. Andere zeigten sich besorgt um Kevin: „Kevin, lauf weg“, schrieben sie.