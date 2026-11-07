Lisa (13) verschwindet spurlos am Schulweg – Mordkommission ermittelt

Nur 400 Meter trennen ihre Wohnung von der Bushaltestelle. Dann bricht plötzlich der Kontakt ab. Seit Tagen fehlt von der 13-jährigen Lisa jede Spur, inzwischen ermittelt die Mordkommission.

Von der 13-jährigen Lisa Tạ aus Berlin fehlt seit Dienstag, dem 3. November, jede Spur. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus. Am Samstag läuft in Berlin-Marzahn eine erneute Großsuche mit mehr als 140 Einsatzkräften. Die Ermittler gehen derzeit nicht davon aus, dass das Mädchen freiwillig verschwunden ist.

Rund um die Familienwohnung in der Golliner Straße durchkämmen Einsatzkräfte das Gelände. Auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber kommen zum Einsatz. Bereits am Freitag waren mehr als 100 Beamte auf der Suche nach der Schülerin gewesen, bislang ohne Erfolg. Inzwischen ermittelt die 5. Mordkommission.

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Michael Petzold, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, erklärte gegenüber der Bild-Zeitung: „Die Ermittlungen geben Anlass dafür, dass von einer Straftat ausgegangen wird.“ Konkrete Angaben zu einem möglichen Tatgeschehen machten die Ermittler bislang nicht. Dass die Mordkommission eingeschaltet wurde, bedeutet jedoch nicht, dass die Behörden vom Tod des Mädchens ausgehen.

Plötzlich brach der Kontakt ab

Die letzte bekannte Spur stammt vom 3. November um 7.17 Uhr. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie Lisa mit ihrem Schulrucksack die Familienwohnung verließ. Ihr Ziel war eine etwa 400 Meter entfernte Bushaltestelle am Barnimplatz. Von dort wollte sie zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße fahren. Doch im Unterricht kam die 13-Jährige nie an.

Besonders beunruhigend: Nur drei Minuten nach ihrem Aufbruch, gegen 7.20 Uhr, brach der Kontakt zu einer Freundin ab. Auf weitere Nachrichten reagierte Lisa nicht mehr. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Ihre 17-jährige Schwester Linda kann sich nicht vorstellen, dass Lisa freiwillig verschwunden ist. „Sie hat gar nicht mehr geantwortet“, schilderte sie. Über ihre Schwester sagte sie: „Sie würde nicht wegrennen, sie ist nicht so.“

Suche wird ausgeweitet

Am Samstag setzte die Berliner Polizei ihre Suche mit einem Großaufgebot fort. Mehr als 140 Einsatzkräfte durchsuchten den Stadtteil Marzahn-Hellersdorf. Dabei konzentrierten sich die Ermittler nicht mehr ausschließlich auf das unmittelbare Wohnumfeld, sondern auch auf Wege, die Lisa im Schulalltag und in ihrer Freizeit benutzt haben könnte.

Polizisten befragen außerdem Anwohner und verteilen Fahndungsplakate. Aus der Bevölkerung sind bereits zahlreiche Hinweise eingegangen, ein entscheidender Durchbruch blieb jedoch zunächst aus. Die Suche gestaltet sich auch wegen der zahlreichen Wohnhäuser, Grünflächen und Parks in dem weitläufigen Stadtteil schwierig.

Polizei bittet dringend um Hinweise

Lisa ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, schlank und hat lange dunkle Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, blaue Schlagjeans, weiß-beige Schuhe und einen schwarzen Rucksack.

Die Ermittler bitten insbesondere Menschen, die Lisa am Dienstag nach 7.15 Uhr gesehen haben oder Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen können, sich zu melden. Auch scheinbar unbedeutende Beobachtungen könnten für die Ermittlungen wichtig sein.

Hinweise nimmt die 5. Mordkommission der Berliner Polizei unter (030) 4664-911555 sowie per E-Mail an LKA115-Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. In dringenden Fällen gilt der Polizeinotruf 110.