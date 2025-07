LKW-Unfall im Innviertel: Dutzende Bierkisten verwandeln Straße in Flaschenfeld

Bierdurstiges Innviertel: Als ein LKW in einer Kurve seine Ladung verlor, verwandelte sich die Braunauer Straße in ein Meer aus Bierkisten – und die Anrainer griffen beherzt zu.

Auf der Braunauer Straße im Innviertel kam es am Montag zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Ein Lastkraftwagen verlor gegen 15:05 Uhr in einer scharfen Rechtskurve bei Lichteneck im oberösterreichischen Bezirk Braunau seine offenbar mangelhaft gesicherte Ladung. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich bekannt gab, verteilten sich daraufhin zwischen 50 und 100 Bierkisten auf einer Strecke von rund 100 Metern – nicht nur auf der Fahrbahn, sondern auch auf angrenzenden Wiesen und in privaten Gärten.

📍 Ort des Geschehens

Gemeinsame Aufräumaktion

Die Aufräumarbeiten gestalteten sich als Gemeinschaftsaktion. Neben einem 15-köpfigen Feuerwehraufgebot beteiligten sich auch viele Anrainer spontan an der Beseitigung der verstreuten Bierkisten. Die Polizei teilte mit, dass die B147 infolge des Vorfalls für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt werden musste. Am Steuer des Lastwagens saß ein 39-jähriger ungarischer Staatsbürger.