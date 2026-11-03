Luftangriff trifft Krankenhaus: Mindestens 73 Verletzte

Mitten in der Nacht bebt in Charkiw ein Krankenhaus. Patienten und Personal erleben Sekunden, die alles verändern. Ermittler suchen nun Spuren.

Bei einem nächtlichen Luftangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens 73 Menschen verletzt worden. Das Geschoss traf einen Verbindungsgang zwischen zwei Krankenhausgebäuden.

Gegen 3.20 Uhr schlug im Stadtbezirk Nemyschljanskyj ein Geschoss ein und traf den Verbindungsgang zwischen zwei Gebäuden eines Krankenhauses. Die Explosion beschädigte die Fassade sowie mehrere Krankenzimmer, zahlreiche Fensterscheiben barsten. Wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, befinden sich unter den 73 Verletzten Patienten, medizinisches Personal und Bewohner der umliegenden Wohnhäuser. Anfangs war noch von 62 Verletzten die Rede gewesen.

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Weitere Schäden

Neben dem Krankenhaus wurden eine weitere medizinische Einrichtung, ein Labor und zehn Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Rund 1.000 Fensterscheiben sollen insgesamt zu Bruch gegangen sein.

Etwa 200 Patienten müssen aus dem betroffenen Spital in andere Einrichtungen verlegt werden.

Ermittlungen laufen

Ukrainische Ermittler sicherten am Einschlagsort Trümmerteile. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um eine russische Fliegerbombe vom Typ FAB-250 mit dem Lenkmodul UMPK-5R gehandelt haben.

Die ukrainische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Kriegsverbrechens aufgenommen.

Charkiw ist nach Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine, liegt nahe der russischen Grenze und wird seit Kriegsbeginn immer wieder angegriffen.