Luštica Bay – Ägyptisches Investment in montenegrinischem Luxusparadies

An der Küste Montenegros, eingebettet in die malerische Landschaft der Adria, nimmt ein neues Urlaubsziel Form an: Luštica Bay. Was einst von ausgedienten Militärbaracken geprägt war, ist heute zu einem Ort luxuriöser Neubauten geworden. Die dunkelgrünen Hänge der Halbinsel Luštica bieten die Kulisse für dieses ambitionierte Projekt, das vom ägyptischen Investor Samih Sawiris ins Leben gerufen wurde.

Die Vision von Luštica Bay

Samih Sawiris, bekannt für ähnliche Großprojekte in Ägypten, dem Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Schweiz, hat im Jahr 2013 mit der Entwicklung von Luštica Bay begonnen. „Wir haben Luštica Bay entwickelt, um ein Reiseziel zu schaffen, das auch Bewohnern ein freudiges, gesundes und anspruchsvolles Leben bietet und das einen großen Wert für die Immobilienbesitzer, Investoren und die lokale Gemeinschaft darstellt“, so der geschäftsführende Vorstand Maher Maksoud. Insgesamt plant Sawiris, rund 1,1 Milliarden Euro in das Projekt zu investieren.

Fortschritte und Entwicklung

Bereits zwei Bauabschnitte sind seit dem ersten Spatenstich abgeschlossen. Das sogenannte Marina Village an der Promenade zählt nun 450 Apartments, Stadthäuser und Villen in Besitzern aus über 40 Ländern. Zudem empfängt das Luxushotel The Chedi bereits Gäste aus aller Welt. Der zweite Abschnitt widmete sich dem Stadtkern von Luštica Bay, in dem nun mehrere Schulen, medizinische Zentren, Supermärkte und Freizeiteinrichtungen angesiedelt sind. Im Stadtteil Centrale stehen 120 Wohneinheiten zur Verfügung – von Studios bis zu Wohnungen mit drei Schlafzimmern.

FOTO: iStock/Andrii Medvediuk

Nächste Schritte: The Peak

Der neueste und dritte Bauabschnitt sieht die Entwicklung von „The Peak“ vor, einem Viertel, das an den Hängen der Bucht gelegen ist und einen atemberaubenden Blick auf die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Boka-Bucht bietet. Zusätzlich ist ein Golfplatz an der bergigen Küste geplant, der das Angebot in Luštica Bay abrunden soll.

Eine belebte Gemeinschaft

Bis zu seiner geplanten Fertigstellung in den nächsten 20 Jahren soll Luštica Bay eine Destination für rund 6000 Einwohner in mehr als 3000 Wohnungen und über 300 Luxusvillen werden. Der Projektentwickler wirbt mit zinsfreien Zahlungsplänen und möchte Geisterstädte verhindern, indem Käufer zur Vermietung verpflichtet werden – andernfalls würden zu hohe Wartungs- und Unterhaltskosten anfallen.

Ein vielversprechendes Projekt

Inmitten Natur- und Weltkulturerbestätten entsteht also ein Ort, der modernen Luxus mit einem nachhaltigen Gemeinschaftsgefühl verbinden soll. Mit Luštica Bay sorgt der ägyptische Investor nicht nur für ein weiteres Highlight an der Adriaküste, sondern auch für ein gelungenes Beispiel für innovative Stadtentwicklung.