Luxusmarken, lila Geldscheine und ein Kreuz: Das protzigste orthodoxe Weihnachten aller Zeiten! (VIDEO)

Luxus pur! – so lautet das Motto bei diesem orthodoxen Weihnachtsfest, von welchem der Hausherr mit Freuden ein Video ins Netz stellte. Um anzugeben selbstverständlich!

In den ersten Sekunden des Videos sieht man einen Mann in einem ziemlich prunkvollen Haus auf einen Kamin zugehen. Die Deko rundherum lässt bereits vermuten, was sich in den anderen Teilen des geräumigen Wohnzimmers befindet…

Chanel, Cavalli, Rolex…

Auch die musikalische „Untermalung“ in Form von Balkan-Folk der schwersten Form bereitet einen bereits auf den Kameraschwenk zum Christbaum vor. Darunter befinden sich nämlich unzählige Geschenke bzw. Geschenksackerl von Luxusmarken wie Chanel, Cavalli, Versace, usw.

Den Vogel schießt das Video jedoch mit Aufnahmen vom Esstisch ab. Wie dieser dekoriert ist und was sich alles darauf befindet ist von einem bescheidenen und besinnlichen Weihnachtsfest weit entfernt… Das Video findet auf der zweiten Seite!