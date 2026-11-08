Machtwechsel in Israel? Netanjahus Rivale Eisenkot soll neue Regierung bilden

Ein Patt im Parlament, 28 Tage Zeit und ein Ex-Armeechef am Zug. Für Gadi Eisenkot beginnt in Jerusalem die Suche nach einer Mehrheit.

Präsident Jizchak Herzog überträgt Oppositionsführer Gadi Eisenkot am Sonntag offiziell den Auftrag zur Regierungsbildung. Das Mandat läuft über 28 Tage und lässt sich einmal um weitere 14 Tage verlängern.

Wie Herzogs Büro bestätigte, nimmt der frühere Armeechef Eisenkot den Auftrag am Sonntagnachmittag im Rahmen einer Zeremonie in Jerusalem entgegen. Die Knesset zählt 120 Abgeordnete, für eine Mehrheit braucht es 61 Sitze. In den Konsultationen haben sich Fraktionen mit 67 Mandaten für Eisenkot ausgesprochen, auf Benjamin Netanjahu entfielen 46 Empfehlungen.

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Die Parlamentswahl vom 27. Oktober endete in einer Pattsituation. Netanjahus rechtsreligiöser Block büßte seine Mehrheit ein, doch auch der Oppositionsblock rund um Eisenkots Partei Jaschar kam auf keine eigene Mehrheit. Stärkste einzelne Partei wurde der Likud, Jaschar folgte auf Platz zwei.

Netanjahu warb für die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit. Sie solle aus seinem rechtskonservativen Likud, den beiden ultraorthodoxen Parteien und den zwei rechtsextremen Parteien seiner bisherigen Koalition bestehen. Offen ließ er, wer ein solches Kabinett anführen soll.

Arabische Parteien

Zugleich warnte Netanjahu vor einer Regierung, die sich auf die Unterstützung der beiden arabischen Parteien stützen müsste. Eine solche Regierung, so seine Warnung, würde „Israel von innen heraus zerstören.“ Die arabischen Parteien legten bei der Wahl deutlich an Stimmen zu.

Jussuf Dschabarin, Spitzenkandidat eines Bündnisses aus drei Parteien, erklärte, seine Liste sei bereit, „mit dem Oppositionsblock von Ex-Armeechef Eisenkot zusammenzuarbeiten, um Netanjahus Regierung abzulösen.“ Netanjahu werde fortfahren, „gegen die arabische Bevölkerung zu hetzen“, sagte Dschabarin. „Entweder gehen Rassismus und die Diskriminierung weiter – oder es gibt eine echte jüdisch-arabische Zusammenarbeit.„

Von jüdischen Parteien wird eine Kooperation mit den beiden arabischen Wahlbündnissen, insbesondere mit der Vereinigten Liste, meist abgelehnt. Eisenkot hat sie bisher nicht ausgeschlossen. Medienberichten zufolge zeigte sich Avigdor Liberman, ein Verbündeter Eisenkots, offen für ein Bündnis mit den beiden ultraorthodoxen Parteien sowie für „Kompromisse“ beim Wehrdienst für Schüler ultraorthodoxer Religionsschulen.

Eisenkots Werdegang

Eisenkot ist 66 Jahre alt und der Sohn marokkanischer Einwanderer. Er wäre der erste Ministerpräsident Israels, der aus der Gemeinschaft der Mizrachim (Juden orientalischer Herkunft) stammt. Nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gehörte er kurzzeitig Netanjahus Kriegskabinett an, ehe er in die Opposition zurückkehrte.

Von dort aus kritisierte er Netanjahus Führung, unter anderem die Leitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen, und schwor, mit ihm nicht in einer Regierung zu dienen. Sein Ansehen hängt auch mit einem persönlichen Verlust zusammen: Ein Sohn und zwei Neffen wurden 2023 bei Kämpfen im Gazastreifen getötet. Im Wahlkampf stellte er seine sicherheitspolitische Kompetenz in den Vordergrund und verwies auf seine „Dahidscha-Doktrin“.

Diese sieht vor, dass die Armee auf Angriffe mit unverhältnismäßiger Gewalt antwortet, auch bei Beschuss aus dicht besiedelten Gebieten. 2006 wandte er diese Linie als Kommandant im Krieg gegen die vom Iran unterstützte Terrororganisation Hisbollah an. Zugleich kritisierte er die Gewalt jüdischer Siedler gegen Palästinenser und Palästinenserinnen, die seit 2023 stark zugenommen hat, und lehnt Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotritsch ab.

Netanjahus Rede nannte er eine „billige PR-Masche“. Likud und Verbündete könnten, so seine Forderung, „öffentlich ihr Bündnis mit den Extremisten auflösen und ihre Bereitschaft zum Beitritt in eine Regierung unter Ministerpräsident Eisenkot verkünden.“