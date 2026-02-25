Mädchen (4) erstochen aufgefunden – Mutter unter Verdacht

Ein Zeuge entdeckt ein lebloses Kind, eine Frau liegt bewusstlos im Treppenhaus – Traunstein steht unter Schock.

In einer Wohnung im Zentrum von Traunstein hat sich am Dienstagnachmittag ein erschreckendes Verbrechen ereignet. Eine 41-jährige Frau steht im dringenden Verdacht, ihre vierjährige Tochter getötet zu haben. Gegen 15.35 Uhr entdeckte ein Zeuge das leblose Mädchen in dem Gebäude und verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Laut einem Bericht von BILD lag die 41-Jährige bewusstlos im Treppenhaus – offenbar war sie die Stufen hinuntergefallen. Eine Etage höher fanden die Beamten das tote Kind. Neben ihm lag ein langes Messer, am Körper des Mädchens wurden Stichverletzungen festgestellt.

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie zunächst unter Polizeibewachung stand. Ihr Zustand ist nach Angaben der behandelnden Ärzte stabil. Hinweise auf weitere tatverdächtige Personen liegen derzeit nicht vor.

Ermittlungen aufgenommen

Noch am selben Tag nahmen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen auf. „Vieles deutet derzeit darauf hin, dass die 41-jährige Deutsche im Laufe des 24. Februar ihrem Kind tödliche Verletzungen zufügte und sich anschließend selbst verletzte“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Vater des getöteten Kindes sowie weitere Angehörige werden von einem Kriseninterventionsteam begleitet und betreut.

Der Einsatz hinterlässt tiefe Spuren – nicht nur in der betroffenen Familie, sondern auch bei den Rettungskräften vor Ort. Das Bayerische Rote Kreuz beschrieb den Einsatz gegenüber BILD als außergewöhnlich belastend: „Ein solcher Einsatz ist selbst für unsere erfahrensten Einsatzkräfte eine absolute Ausnahmesituation. Viele erleben so etwas in ihrer gesamten Laufbahn – glücklicherweise – kein einziges Mal.“

Belastung der Einsatzkräfte

„Auch unsere Einsatzkräfte sind Menschen und bleiben von solchen Eindrücken nicht unberührt. Der Einsatz wurde hochprofessionell abgearbeitet, doch das Erlebte hinterlässt Spuren sowie Trauer und Betroffenheit. Deshalb haben wir allen Einsatzkräften eine Betreuung im Rahmen der psychosozialen Notfallversorgung angeboten, damit sie das Geschehene langfristig verarbeiten können.“

Über die genauen Umstände und Hintergründe der Tat ist bislang nichts bekannt. Das Amtsgericht Traunstein erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl.

Die Beschuldigte befindet sich seither in einem psychiatrischen Krankenhaus.