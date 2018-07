Männergeflüster: Lovren kommentiert Frau aus dem Publikum (VIDEO)

Innerhalb von kurzer Zeit verbreitete sich das Video wie ein Lauffeuer in den Sozialen Netzwerken und sorgte dort für zahlreiche Lacher.

Auf einer Pressekonferenz bei der WM in Russland saßen die beiden kroatischen Kicker Dejan Lovren und Šime Vrsaljko nebeneinander. Das an sich wäre noch nichts Außergewöhnliches, allerdings hört man auf dem Video Lovren seinem Kollegen etwas zuflüstern. Etwas, was die zwei Männer wohl lieber nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hätten:

„Die dort, ganz rechts, sie hat mich gestern massiert“, sagte Dejan zu Šime leise, woraufhin dieser sich selbstverständlich in die Richtung dreht, wo sich diese gewisse Dame befinden soll.

Bisher sind noch keine Details darüber aufgetaucht, wer die unbekannte Masseurin ist. Allerdings wird gemunkelt, dass der Ton später hinzugefügt wurde. Wie dem auch sei, witzig ist es auf alle Fälle 😉

Das Video findet ihr auf der zweiten Seite!