MAGISCHE RITUALE: Influencerin von Dusan Tadic besessen (FOTOS)

Canan Çetin, eine Instagram-Influencerin, sorgt aufgrund einer Ehekrise und eines laufenden Scheidungsverfahrens für Schlagzeilen. Gerüchte über eine angebliche Besessenheit von einem Fußballstar haben das Privatleben der Influencerin ins Rampenlicht gerückt.

Canan Çetin, eine auf Instagram bekannte Persönlichkeit mit rund 855.000 Followern, steht derzeit im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Der Grund: Berichten zufolge steckt sie in einer Ehekrise, ausgelöst durch eine angebliche Schwärmerei für den serbischen Fußballstar Dusan Tadic von Fenerbahçe. Diese Gerüchte haben zu einem Scheidungsverfahren geführt, das in den sozialen Medien hohe Wellen schlägt.

Rechtliche Schritte und Forderungen

Die Aufdeckung dieser turbulenten Angelegenheit begann, als Yavuz Volkan Çetin, der Ehemann der Influencerin, in Çetins privatem Tagebuch Hinweise auf eine Besessenheit mit dem 35-jährigen Tadic entdeckte. Besonders brisant ist die Behauptung, dass Çetin versuchte, durch magische Rituale Tadic für sich zu gewinnen. Yavuz Volkan Çetin fand in den Aufzeichnungen seiner Frau Bilder des Fußballers neben ihren eigenen Fotos, versehen mit mystischen Sprüchen. Ausdrücke wie „Er kam zu mir mit Liebe“ und „Ich träume von unserer Hochzeit in Rom“ verstärkten seine Besorgnisse über die Tiefe ihrer Schwärmerei.

FOTO: zVg

Die Situation eskalierte, als Yavuz Volkan Çetin am 16. Oktober die Scheidung einreichte. In seiner Klage will er das Sorgerecht für die Kinder. Zudem forderte er eine Entschädigung in Höhe von 5 Millionen Türkische Lira (umgerechnet etwa 450.000 Euro) für erlittene immaterielle Schäden. Unter den vor Gericht vorgelegten Beweisen befand sich auch der Hinweis, dass Canan Çetin ein gemeinsames Foto mit Dusan Tadic als Hintergrundbild auf ihrem Mobiltelefon verwendet hatte.

FOTO: zVg

Öffentliche Reaktionen

Dieser Fall hat in der digitalen Welt große Resonanz gefunden. Die Vorwürfe des Magiebetriebs und das eingeleitete Scheidungsverfahren rücken nicht nur das Privatleben von Canan Çetin ins Rampenlicht, sondern werfen auch ein Schlaglicht auf die Schattenseiten des Influencer-Daseins.

Lesen Sie auch: Scheidungskrieg: Mann wollte Ehefrau Straftat anhängen Ein Mann in Singapur unternimmt drastische Schritte, um seine Scheidung zu beschleunigen. Der Plan endet tragisch.

Jennifer Lopez reicht die Scheidung ein - am Hochzeitstag US-Sängerin Jennifer Lopez hat die Scheidung von Ehemann Ben Affleck eingereicht. Nach zwei Jahren Ehe ist nun das Liebes-Aus.

Einen Tag vor Shannen Dohertys Tod reichte sie die Scheidung ein Nun habe "die Welt eine freigeistige Seele verloren, und mein Herz schmerzt für sie und für alle, die sie geliebt haben. Möge sie in Frieden ruhen."