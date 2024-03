Mann bietet Jugendlichem aus Dank Cannabis an

In einem ungewöhnlichen Vorfall, der sich in der Gemeinde Brixlegg im Bezirk Kufstein abspielte, bewies ein junger Samariter seine moralische Standhaftigkeit gegenüber einem verlockenden, aber illegalen Angebot. Nachdem er einem 46-jährigen Einheimischen geholfen hatte, Einkaufstaschen in seine Wohnung zu tragen, wurde ihm als Dankeschön Cannabis angeboten. Anstatt in Versuchung zu geraten, entschied sich der Jugendliche jedoch, die Polizei zu informieren.

Die beiden hatten sich zufällig in einem Regionalzug kennengelernt. Der ältere Mann, der mit seinen Einkaufstaschen zu kämpfen hatte, bat den Jungen um Hilfe. Der hilfsbereite Jugendliche zögerte nicht und half dem Mann, die Taschen in seine Wohnung zu tragen. Doch als Zeichen der Dankbarkeit bot der 46-Jährige dem Jungen etwas an, was dieser nicht erwartet hatte: Cannabis.

Jugendlicher rief die Polizei

Statt das Angebot anzunehmen, lehnte der Jugendliche ab und wählte den Weg der Rechtschaffenheit. Er informierte die örtliche Polizei über das Geschehen. Dies löste eine sofortige Suchtgiftermittlung aus, die in einer Hausdurchsuchung mündete.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kramsach fanden bei der Durchsuchung etwa 140 Gramm Cannabiskraut und eine geringe Menge Kokain in der Wohnung des Mannes. Die illegalen Substanzen wurden sichergestellt und der 46-Jährige wird nun auf freiem Fuß angezeigt.

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, dass Drogenmissbrauch und -handel auch in den ruhigsten Ecken unseres Landes ein Problem darstellen. Und es ist ein Beweis dafür, dass die Jugend von heute sich ihrer Verantwortung bewusst ist und bereit ist, das Richtige zu tun, selbst wenn sie damit persönliche Risiken eingehen.