Mann in Militärkleidung schießt auf Passanten: Fünf Tote und zahlreiche Verletzte

Plötzlich fallen Schüsse auf dem Hauptmarkt. Die Flucht des Verdächtigen endet an einer Kreuzung, wo die Lage noch einmal eskaliert.

Ein bewaffneter Mann hat in Krakau aus einem Auto heraus auf Passanten am Hauptmarkt geschossen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, es folgte ein Schusswechsel, bei dem der Verdächtige verletzt wurde. Er wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Fünf Menschen verloren bei der Attacke in Krakau ihr Leben, 17 weitere erlitten Verletzungen. Festgenommen wurde der Mann nach einem Schusswechsel an der Kreuzung von Dietla und Stradom. Davor soll er, wie Onet (polnisches Nachrichtenportal) berichtet, auf dem Hauptmarkt aus einem Auto heraus auf Passanten gefeuert haben.

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Footage from the final scene of the Krakow, Poland shooting. The mass-shooter laying on the ground. You can somewhat get a look at the idiots face in this video https://t.co/g3TSp9cxzk — OpticNoir (@OpticNoir) November 7, 2026

Schusswechsel mit Polizei

Onet zufolge war der Verdächtige in einem schwarzen Subaru unterwegs. Als Polizisten ihm nachsetzten, verließ er das Fahrzeug und gab Schüsse auf die Beamten ab. Im darauffolgenden Schusswechsel wurde er getroffen und festgenommen, anschließend kam er ins Krankenhaus.

Moment wyeliminowania zagrożenia, super postawa policjanta, ale wygląda jako że śmieć był nabity sprzętem Kraków #krakow https://t.co/bBiPXkdhRV — London Goldynov (@LondonGoldynov) November 7, 2026

Wie das Innenministerium mitteilte, erlitten zwei Polizisten und 15 Zivilisten Verletzungen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Bereich rund um den Hauptmarkt zu meiden und den Einsatzkräften nicht im Weg zu stehen.

Ermittler prüfen Hintergründe

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Einzeltäter aus. Das Motiv ist weiterhin unklar. Laut dem polnischen Nachrichtenportal Onet steht inoffiziell auch ein möglicher terroristischer Hintergrund im Raum. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

TVN24 (polnischer Nachrichtensender) berichtet, der Verdächtige habe Militärkleidung getragen und ein Gewehr militärischen Typs benutzt. Im Fahrzeug wurden zudem weitere Waffen und Munition sichergestellt.

Justizminister Waldemar Żurek bestätigte, dass sich der Mann in Gewahrsam befindet.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nun den Hintergründen nach und sichern Spuren am Tatort.