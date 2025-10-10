Mann isst drei Kilo Haribo und landet im Spital!

Drei Kilogramm Süßigkeiten in nur drei Nächten – für einen Briten endete der extreme Zuckerrausch mit Krankenhaus und Trauma statt süßer Befriedigung.

Ein 33-jähriger Brite landete nach dem Verzehr einer drei Kilogramm schweren Packung Cola-Fläschchen im Krankenhaus. Nathan Rimmington, Unternehmer aus South Yorkshire, hatte die Süßigkeiten online bestellt, um seinen nächtlichen Heißhunger zu stillen. Statt die Leckereien über einen längeren Zeitraum zu genießen, verzehrte er die gesamte Menge – entsprechend etwa 10.500 Kalorien – innerhalb von nur drei Nächten.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, entwickelte er daraufhin heftige Bauchschmerzen, Schüttelfrost und Schweißausbrüche. „Anfangs dachte ich, es käme vom Sonntagsbraten“, erinnert sich Rimmington. Die Beschwerden verschlimmerten sich jedoch so stark, dass er kaum noch aufstehen konnte und im Wartezimmer seines Arztes vor Schmerzen am Boden lag.

Medizinische Folgen

Im Rotherham Hospital diagnostizierten die Mediziner eine akute Divertikulitis (Dickdarmentzündung) – eine Entzündung im Dickdarm. Die Ursache: der übermäßige Konsum von Zucker und Gelatine durch die Süßigkeiten. Sechs Tage lang erhielt Rimmington eine Behandlung mit Antibiotika und Infusionen, während dieser Zeit durfte er weder essen noch trinken.

Ein chirurgischer Eingriff konnte dadurch vermieden werden. „Beim Anblick von Cola-Fläschchen bekomme ich jetzt regelrecht Angst und denke sofort ans Krankenhaus. Es war meine eigene, blöde Schuld!“ Der Vorfall liegt inzwischen ein Jahr zurück.

Mittlerweile meidet der Unternehmer die Süßigkeiten vollständig. „Es war meine eigene Dummheit“, gesteht er rückblickend. Die Erinnerung sei so traumatisch, dass allein der Anblick der Süßwaren bei ihm Unbehagen auslöse. Sein Ratschlag an andere: „Alles in Maßen. Kauft euch nicht gleich Kilo-Packungen wie ich.“

Neue Regelungen

Unterdessen hat die britische Regierung strengere Regelungen gegen ungesunde Ernährungsgewohnheiten eingeführt: Seit Oktober sind Rabattaktionen wie „Kauf eins, bekomm eins gratis“ bei Süßigkeiten, Snacks und Softdrinks untersagt. Auch kostenlose Nachfüllungen in Gastronomiebetrieben wurden abgeschafft.

Ab Jänner 2026 treten zudem Werbebeschränkungen für ungesunde Lebensmittel in Kraft – sowohl im Internet als auch im Fernsehen vor 21 Uhr.