Mann verklagt Liebhaber wegen gescheiterter Ehe! (FOTO!)

Weil er die Ehe durch unrechtmäßiges Verhalten zu Bruch gebracht haben soll, wurde ein Mann verklagt und muss nun rund 685.000 Euro zahlen.

In dem US-Bundesstaat North-Carolina verklagte Kevin Howard den Liebhaber seiner Ex-Frau und machte ihn für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich. Aufgrund eines Gesetzes aus dem 19. Jahrhunderts sprach das Gericht dem Amerikaner 750.000 Dollar (rund 685.000 Euro) zu, so laut einem Bericht der „KronenZeitung“.

Die Frau soll nach zwölf Jahren die Scheidung eingereicht haben: „Sie hat mir ursprünglich gesagt, dass sie die Scheidung will, weil ich zu viel arbeite und nie da bin“, so Howard gegenüber dem Sender WITN. Mit Hilfe eines Privatdetektives soll er aber der Affäre auf die Schliche gekommen sein. Empört sagte er: Er kam in mein Haus und hat mit uns zu Abend gegessen. Wir haben Geschichten geteilt und über unser Privatleben gesprochen.“ Für ihn sei das ein harter Schlag gewesen, weil er den Bund der Ehe noch als heilig empfindet.

