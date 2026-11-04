Masern breiten sich weltweit wieder aus: Neue Studie alarmiert

Jahrzehntelang gingen die Masernerkrankungen weltweit zurück. Doch seit der Corona-Pandemie breitet sich die Krankheit wieder stärker aus. Eine neue Studie zeigt das alarmierende Ausmaß.

Eine neue Studie im Fachjournal Nature Medicine zeigt, dass sich Masern weltweit wieder stärker ausbreiten. Die Forschenden untersuchten die Entwicklung bei Kindern unter fünf Jahren in 204 Ländern und Gebieten. Für 2023 schätzen sie allein in dieser Altersgruppe weltweit 15,6 Millionen Erkrankungen und 118.000 Todesfälle. Als wichtige Ursachen nennen sie unterbrochene Impfprogramme und stagnierende Impfquoten.

Das internationale Forschungsteam um den Epidemiologen Benn Sartorius, der an der University of Queensland forscht und auch der University of Washington angehört, warnt vor dem Verlust jahrzehntelanger Fortschritte bei der Masernbekämpfung. Besonders stark betroffen sind Kinder in Afrika südlich der Sahara und in Südasien.

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Ursachen der Ausbreitung

Als wesentliche Ursachen nennt das Forschungsteam stagnierende Impfquoten, Unterbrechungen von Impfprogrammen während der Corona-Pandemie und unzureichend ausgestattete Gesundheitssysteme. Hinzu kommt die zunehmende Verbreitung von Fehlinformationen über Impfungen, die auch in wohlhabenden Ländern zu Impflücken beitragen kann.

Neuer Anstieg

Der Studie zufolge sanken die weltweiten Raten bei Masernerkrankungen und Masernsterblichkeit zwischen 1990 und 2019 um rund 80 beziehungsweise 90 Prozent. Nach 2020 legten beide Werte jedoch wieder stark zu. Dieser neuerliche Anstieg macht nach Ansicht der Autorinnen und Autoren sichtbar, wie brüchig die globalen Erfolge sind.

Auch neuere Daten der Weltgesundheitsorganisation zeigen, dass Masern weiterhin ein großes Gesundheitsproblem darstellen. Für 2024 schätzte die WHO weltweit rund elf Millionen Erkrankungen und 95.000 Todesfälle. Die Zahlen stammen aus einem anderen Schätzmodell und sind deshalb nicht unmittelbar mit den Ergebnissen der neuen Studie vergleichbar.

Die Weltgesundheitsorganisation hält weiterhin an ihrem Ziel fest, die Masern in allen Weltregionen zu eliminieren. Dafür sind dauerhaft hohe Impfquoten und wirksame Impfprogramme notwendig.