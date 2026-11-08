Masern-Welle fordert drei Tote binnen nur sieben Tagen

Drei Todesfälle in nur sieben Tagen. Eine Krankheit, die in den USA seit Jahren als besiegt galt, kehrt mit voller Wucht zurück.

Binnen einer Woche sind in den USA drei Menschen an Masern gestorben. Die CDC (US-Gesundheitsbehörde) zählt heuer bereits rund 5200 Fälle, verteilt auf fast alle Bundesstaaten.

Zuerst starb ein Kind im Bundesstaat New York, danach folgten eine Frau in Pennsylvania und ein Säugling in Wisconsin. Das teilten die Behörden mit.

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Zum Tod des Säuglings äußerte sich die Leiterin der dortigen Gesundheitsbehörde, Kirsten Johnson: „Der Tod eines Kindes ist immer eine Tragödie – und noch viel mehr, wenn er mit einer durch Impfstoffe vermeidbaren Krankheit zusammenhängt.“ Johnson rief die Bewohner Wisconsins dazu auf, „sich selbst und ihre Familien zu schützen“. In Wisconsin war zuletzt 1990 ein Mensch an den Folgen einer Maserninfektion gestorben.

Rekordzahlen

Wie die CDC angibt, wurden heuer in fast allen Bundesstaaten schon rund 5200 Masernfälle dokumentiert. Das ist mehr als das Doppelte der Fälle des gesamten Vorjahres und zugleich der höchste Wert seit Jahrzehnten.

Rückkehr der Masern

Im Jahr 2000 waren die Masern in den USA für ausgerottet erklärt worden. Weil die Skepsis gegenüber Impfungen in Teilen der Bevölkerung wächst, ist die Infektionskrankheit in den vergangenen Jahren aber zurückgekehrt. Im Oktober verhängte die Gouverneurin des Bundesstaats New York, Kathy Hochul, wegen des Ausbruchs den Notstand.

Das verstorbene Kind war der erste Masern-Todesfall im Bundesstaat New York seit 30 Jahren. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., den Präsident Donald Trump ins Amt gebracht hat, ist überzeugter Impfskeptiker. Entgegen dem Stand der medizinischen Forschung deutet auch Trump immer wieder einen angeblichen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus an.

Masern sind hochansteckend und können neben Fieber und rotem Hautausschlag lebensbedrohliche Komplikationen wie eine Hirnhautentzündung nach sich ziehen.

Auch ungeimpfte Erwachsene können sich anstecken.