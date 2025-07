Maskierter Jugendlicher würgt Taxifahrer mit Seil

Mit einem Seil attackierte ein maskierter Jugendlicher einen Taxifahrer in Wien-Penzing. Nach der lebensgefährlichen Würgeattacke flüchtete der Täter.

Am Montagabend wurde ein 52-jähriger Taxilenker in Wien Opfer eines heimtückischen Angriffs. Der Vorfall ereignete sich, nachdem der Fahrer einen Fahrgast von einem Taxistand nach Wien-Penzing befördert hatte. Als das Fahrzeug in der Sanatoriumstraße zum Stehen kam, versuchte der bislang unbekannte Passagier plötzlich, den Chauffeur mit einem Seil zu würgen. Dem Taxifahrer gelang es jedoch, sich aus der lebensgefährlichen Situation zu befreien, worauf der Angreifer die Flucht ergriff.

Täterbeschreibung

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 150 Zentimeter großen Jugendlichen handeln, der vollständig schwarz gekleidet war und eine schwarze Kappe trug. Sein Gesicht hatte er mit einem Mundnasenschutz verdeckt. Nach der Attacke flüchtete er in Richtung Raimannstraße.

Das verletzte Opfer wurde zunächst von der Berufsrettung Wien versorgt und anschließend in ein Spital transportiert.

Die Exekutive (Polizei) ersucht nun die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden können.

