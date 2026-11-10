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Schwerer Autobahnunfall

Massenkarambolage in Bulgarien: Mindestens zwölf Tote und zahlreiche Verletzte

Massenkarambolage in Bulgarien: Mindestens zwölf Tote und zahlreiche Verletzte
(FOTO: Screenshot / X)
2 Min. Lesezeit |

Auf einer Autobahn in Bulgarien kommt es zu zwei schweren Massenkarambolagen mit zahlreichen Todesopfern. Dichter Nebel dürfte zu den Zusammenstößen mit Dutzenden Fahrzeugen geführt haben.

Bei zwei schweren Massenkarambolagen auf der Autobahn Trakia (A1) nahe Jambol in Bulgarien sind am Dienstag, 10. November, nach neueren Medienberichten mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Die Nachrichtenagenturen Reuters und BGNES berichteten zudem von 50 Verletzten. Die Unfälle ereigneten sich auf der Autobahn zwischen Sofia und der Schwarzmeerstadt Burgas. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten waren am Dienstag noch im Gange.

Bulgariens Ministerpräsident Rumen Radew hatte am Dienstagvormittag zunächst von elf Todesopfern und 48 Verletzten gesprochen. Spätere Berichte deuteten auf eine höhere Opferzahl hin. Radew sagte wegen des Unglücks weitere Termine ab. Auch das Besuchsprogramm von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Bulgarien wurde verkürzt.

Dutzende Fahrzeuge

Nach Angaben der bulgarischen Nachrichtenagentur BGNES waren insgesamt 86 Fahrzeuge in die beiden Massenkarambolagen verwickelt. Auf der Fahrbahn in Richtung Burgas kollidierten 63 Fahrzeuge, in der Gegenrichtung nach Sofia waren 23 Fahrzeuge beteiligt. Darunter befanden sich Autos, Lastwagen und Busse.

Als wahrscheinliche Ursache gilt plötzlich auftretender dichter Nebel, der die Sicht der Autofahrer erheblich einschränkte. Auch die Straßenverhältnisse könnten eine Rolle gespielt haben. Die genaue Ursache wird noch untersucht.

Die Autobahn wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte versorgten die Verletzten, die unter anderem in Krankenhäuser nach Jambol, Sliwen und Burgas gebracht wurden. Bulgarien aktivierte außerdem sein öffentliches Warnsystem BG-ALERT, um Autofahrer über die gefährliche Verkehrslage zu informieren.

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