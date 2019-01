Maya Berović bringt im Februar Wiener Hallmann Dome zum Beben!

Teile diesen Beitrag: mitteilen

Sie ist nicht nur eine der angesagtesten Sängerinnen der Estrada, sondern auch noch ein wahrer Publikumsmagnet. Grund genug für das Veranstalter-Duo D², sie am 16. Februar in den Wiener Hallmann Dome zu holen.

Unlängst füllte die 31-Jährige die Belgrader Štark-Arena, die als Fünftgrößte in Europa gilt, und sang dort vor etwa 20.000 Fans. Auch die SPENS Arena in Novi Sad füllte sie restlos und nun kommt Maya Berović auch endlich wieder nach Wien!

Dejan Božić und Dragan Žujević haben wir es zu verdanken, dass wir die Sängerin am 16. Februar 2019 im Wiener Hallmann Dome bewundern dürfen. Dass die Tickets für dieses Konzert schon sehr bald vergriffen sein werden, versprechen schon die Verkaufszahlen ihrer bisherigen Auftritte. Binnen weniger Stunden waren alle Plätze der letzten Konzerte restlos ausverkauft.

Ein Grund mehr sich schon jetzt Tickets für diesen sagenhaften Abend zu sichern. Denn die Winterzeit wird in dieser Nacht für ein paar Stunden unterbrochen. Stattdessen heizt uns Maya Berović so richtig ein, und katapultiert uns in den Sommer.

TICKETS sind sowohl online als auch an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

VVK-Stellen:

– MARCOS

(Landstraßer Hauptstraße 73, 1030 Wien)

VIP Tickets nur hier erhältlich!

– CAFE SAN MARCO

(Märzstaße 2, 1150 Wien)

– SUNGLASSES Outlet

(Millennium City 1200 Wien; Lugner City 1150 Wien; Operngasse 4, 1010 Wien)

– MERAK

(Mariahilferstraße 139, 1150 Wien)

INFO-Telefon: +43 699 100 310 43

Hier schon einmal ein kleine Vorgeschmack: