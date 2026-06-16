Mega-Luxus in Dubrovnik: Größte Privatyacht der Welt läuft ein

180 Meter, 600 Millionen Dollar, kugelsicheres Glas: Die größte Privatyacht der Welt hat in Dubrovnik festgemacht.

Im Hafen von Gruž sorgte ein außergewöhnlicher Gast für Aufsehen: Die „Azzam“, offiziell die größte private Yacht der Welt, lief bei Tageslicht ein und zog Einheimische wie Touristen gleichermaßen in ihren Bann. Das unter der Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate fahrende Schiff gilt als Meisterleistung des modernen Yachtbaus. Mit einer Länge von 180 Metern übertrifft es nicht nur manche Kreuzfahrtschiffe, sondern überragt auch die berühmte „Eclipse“ des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch um ganze 18 Meter – ein Umstand, der ihr den Ruf als „Königin der Weltmeere“ eingebracht hat.

Bau & Design

Entstanden auf der deutschen Werft Lürssen in einem dreijährigen Bauprozess, wird der Wert des Schiffes auf rund 600 Millionen Dollar beziffert. Die markante Außenform geht auf das renommierte Studio Nauta Yachts zurück, während das Interieur von Designer Christophe Leoni gestaltet wurde – inspiriert vom französischen Imperialstil des frühen 19. Jahrhunderts. Über die genaue Innenausstattung wird Stillschweigen bewahrt, doch eines ist bekannt: Der Hauptsalon erstreckt sich über 29 Meter und kommt vollständig ohne Stützsäulen aus.

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Technische Ausstattung

Zur Ausstattung zählen neben einem Luftverteidigungssystem und kugelsicherem Glas in der Eignersuite auch zwei Hubschrauberlandeplätze, ein Kino, ein Fitnessraum sowie ein Mini-U-Boot für Unterwasserexkursionen. Darüber hinaus setzt die „Azzam“ technische Maßstäbe in puncto Geschwindigkeit: Ein Antriebssystem aus zwei Gasturbinen und zwei Dieselmotoren mit einer Gesamtleistung von 94.000 PS ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30 Knoten – für ein Schiff dieser Dimension eine bemerkenswerte Leistung.

Wer sich an Bord befand, wurde offiziell nicht bestätigt.

Öffentlich bekannt ist jedoch die Verbindung der Yacht zur königlichen Familie von Abu Dhabi.