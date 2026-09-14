Mehr Flüge nach Bosnien? Diese Gebühr steht jetzt auf der Kippe

Mehr Flugverbindungen, neue Airlines und langfristig attraktivere Ticketpreise: Europas Flughafenverband ACI EUROPE fordert Bosnien und Herzegowina auf, die Gebühr für abfliegende Passagiere abzuschaffen. Gerade für die große Diaspora wäre eine bessere Fluganbindung von großer Bedeutung.

Wer regelmäßig zwischen Österreich oder Deutschland und Bosnien und Herzegowina fliegt, kennt das Problem: Auf manchen Strecken ist das Angebot begrenzt, zu beliebten Reisezeiten steigen die Preise deutlich.

Der europäische Flughafenverband ACI EUROPE sieht bei den politischen Rahmenbedingungen in Bosnien und Herzegowina Handlungsbedarf. Generaldirektor Olivier Jankovec bezeichnete die Abschaffung der bestehenden Passagiergebühr als einen der zentralen Schritte, um die Wettbewerbsfähigkeit der Flughäfen des Landes zu verbessern. In einem am 12. September veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur FENA bekräftigte er diese Forderung.

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Mehr Airlines und neue Strecken?

Der Verband argumentiert, dass die Gebühr die Wettbewerbsfähigkeit bosnischer Flughäfen schwäche. Eine geringere finanzielle Belastung könne es den Airports erleichtern, zusätzliche Kapazitäten von Fluggesellschaften anzuziehen und neue Verbindungen aufzubauen.

Für die Diaspora wäre genau das interessant. Mehr Konkurrenz zwischen Airlines und ein größeres Streckenangebot könnten Reisen nach Sarajevo, Tuzla, Mostar oder Banja Luka attraktiver machen.

Dabei ist allerdings eine Einschränkung wichtig: Billigere Tickets sind keineswegs automatisch garantiert. Ob eine abgeschaffte Gebühr tatsächlich vollständig oder teilweise bei den Passagieren ankommt, hängt unter anderem von den Airlines, der Nachfrage und der Konkurrenz auf den jeweiligen Strecken ab.

Eine Abschaffung ist derzeit noch nicht beschlossen. Aus der Forderung sollte deshalb keinesfalls die Schlagzeile „Flüge werden billiger“ gemacht werden.