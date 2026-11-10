Mehr Flüge zu Weihnachten: Wizz Air erweitert Angebot ab Tuzla

Wizz Air erweitert zu Weihnachten und Neujahr das Flugangebot ab Tuzla deutlich. Auf sieben Strecken sind zusätzliche Flüge geplant, allerdings nur für wenige Wochen.

Rund um Weihnachten und Neujahr 2026/2027 plant Wizz Air deutlich mehr Abflüge vom Flughafen Tuzla. Während der Hauptreisezeit soll die Zahl auf bis zu 39 wöchentliche Abflüge steigen. Das sind zehn mehr als zu Beginn des Winterflugplans. Insgesamt werden sieben bestehende Strecken vorübergehend häufiger bedient. Die zusätzlichen Verbindungen sind vor allem für Reisende interessant, die über die Feiertage ihre Familien in Bosnien und Herzegowina besuchen möchten.

Zum Start der Wintersaison hatte die Fluggesellschaft ab Tuzla 29 wöchentliche Flüge auf zehn Strecken im Programm. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres waren das 17 Flüge und sieben Strecken mehr. Der Spitzenwert über die Feiertage liegt damit zehn Abflüge über dem Saisonbeginn.

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Zusätzliche Frequenzen

Nach Basel geht es künftig fünf statt drei Mal pro Woche, und zwar vom 22. Dezember bis 10. Jänner. Dortmund wird in der Zeit vom 22. Dezember bis 9. Jänner siebenmal statt fünfmal wöchentlich angeflogen. Dieselbe Aufstockung von fünf auf sieben Flüge gilt für Memmingen, dort vom 22. Dezember bis 8. Jänner.

Berlin steigt vom 23. Dezember bis 8. Jänner von zwei auf drei Flüge pro Woche. Auch nach Hahn gibt es statt zwei dann drei Verbindungen, das Plus gilt vom 21. Dezember bis 10. Jänner. Maastricht rückt ebenfalls von zwei auf drei Flüge pro Woche, vom 16. Dezember bis 8. Jänner, am 25. Dezember bleibt die Maschine allerdings am Boden.

Für Malmö werden vom 17. Dezember bis 7. Jänner drei statt zwei Flüge wöchentlich angesetzt. Bratislava und Köln sollen jeweils dreimal pro Woche bedient werden, Hamburg zweimal.

Danach weniger Flüge

Nach den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen wird Wizz Air das Flugangebot ab Tuzla wieder deutlich reduzieren. Dabei sollen nicht nur die zusätzlichen Flüge wegfallen. Nach den bisher veröffentlichten Flugplänen werden auch mehrere Verbindungen vorerst eingestellt.

Die letzten Flüge nach Berlin und Maastricht sind derzeit für den 8. Jänner 2027 vorgesehen. Die Verbindung nach Bratislava soll am 9. Jänner enden, jene nach Köln am 10. Jänner. Damit dürften ab Mitte Jänner nur noch sechs reguläre Wizz-Air-Strecken ab Tuzla verbleiben.

Für Reisende bedeutet das: Wer seinen Rückflug erst für die zweite Jännerhälfte plant, sollte besonders genau prüfen, ob die gewünschte Direktverbindung noch angeboten wird. Die Flugpläne können sich bis dahin noch ändern.