Mehr Lohn für Metaller: Diese Zulage steigt um über sieben Prozent

Seit 1. November steigen in Österreichs Metallindustrie die Löhne und Gehälter. Besonders deutlich fällt das prozentuelle Plus bei der Nacht- beziehungsweise Drittschichtzulage aus. Was tatsächlich zusätzlich auf dem Lohnzettel steht, zeigt jedoch erst die Rechnung mit den eigenen Stunden.

Wer im Schichtbetrieb arbeitet, kennt den Unterschied zwischen dem vereinbarten Monatslohn und der Summe auf der Abrechnung. Nachtstunden und andere Zulagen können den Betrag verändern. Genau deshalb lohnt sich bei der Novemberabrechnung ein genauer Vergleich: Grundentgelt und Zulagen steigen unterschiedlich stark.

Welche Erhöhung seit November gilt

Die Ist-Löhne und Ist-Gehälter steigen um 1,9 Prozent, die Grundstufen der kollektivvertraglichen Mindestentgelte um 2,1 Prozent. Der niedrigste Mindestlohn beziehungsweise das niedrigste Mindestgehalt liegt damit bei 2.622,74 Euro brutto für Vollzeit. Welche Untergrenze tatsächlich gilt, hängt von der Einstufung ab.

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Die beiden Erhöhungen werden nicht einfach addiert. Aus 1,9 und 2,1 Prozent werden also nicht automatisch vier Prozent mehr auf denselben Monatsbezug. Das erhöhte tatsächliche Entgelt muss außerdem die jeweils geltende KV-Untergrenze einhalten.

Die Novemberstufe gehört zu einem Zweijahresabschluss, der bereits 2025 vereinbart wurde. Sie ist damit keine neue Verhandlungseinigung. Auch die Lehrlingseinkommen steigen um 2,1 Prozent; für den konkreten Betrag sind Lehrjahr und zutreffende Tabelle maßgeblich.

Warum die Nachtzulage auffällt

Bei der kollektivvertraglichen Zulage für Nachtarbeit beziehungsweise die dritte Schicht fällt die Erhöhung mit 7,01 Prozent deutlich stärker aus. Der Satz steigt von 3,508 auf 3,754 Euro je anspruchsberechtigter Stunde.

Diese Prozentzahl gilt für die betreffende Zulage. Sie bedeutet nicht, dass der gesamte Monatslohn eines Schichtarbeiters um sieben Prozent steigt. Der Unterschied pro Stunde beträgt 0,246 Euro, also 24,6 Cent.

Wie viel das im Monat ausmacht, hängt von den tatsächlich zulagenberechtigten Stunden ab. Wer weniger Nachtdienste leistet als im Vormonat, kann trotz höherem Stundensatz eine niedrigere Zulagensumme auf der Abrechnung haben. Das allein ist noch kein Hinweis auf einen Fehler.

So sieht das Plus in Euro aus

Eine eigene Modellrechnung mit unverändert 80 zulagenberechtigten Stunden zeigt die Größenordnung: Beim bisherigen Satz ergeben sich 280,64 Euro brutto. Mit dem neuen Satz sind es 300,32 Euro. Diese Position steigt damit um 19,68 Euro brutto.

Bei 40 anspruchsberechtigten Stunden beträgt das Plus 9,84 Euro, bei 120 Stunden sind es 29,52 Euro. Die Beispiele sind keine pauschalen Monatsbeträge und keine Aussage über einen durchschnittlichen Schichtplan.

Daneben steht die Erhöhung der Monatsbasis. Unterstellt man einen vollständig von der Ist-Erhöhung erfassten Betrag von 3.000 Euro, werden daraus 3.057 Euro. Bei 3.500 Euro sind es 3.566,50 Euro, bei 4.000 Euro werden es 4.076 Euro.

Kombiniert man im vereinfachten Modell 3.000 Euro Monatsbasis mit den genannten 80 Stunden, kommen 57 Euro auf der Basis und 19,68 Euro bei der Zulage dazu. Insgesamt sind das 76,68 Euro brutto mehr. Andere Zuschläge, Sonderzahlungen und Änderungen der Arbeitszeit sind dabei nicht berücksichtigt. Eine persönliche Nettoerhöhung lässt sich daraus nicht ableiten.

Nicht jeder Metaller fällt unter denselben Vertrag

Entscheidend ist der im Betrieb geltende Kollektivvertrag. Die Metallindustrie und das Metallgewerbe haben unterschiedliche Regelungen und Stichtage. Eine ähnliche Tätigkeit oder die Berufsbezeichnung allein reicht deshalb nicht für den Anspruch auf diese Novembererhöhung.

Ein konkreter Unterschied: Die Lohnordnung für Arbeiter im Metallgewerbe nennt für 2026 eine Nachtarbeitszulage von 3,348 Euro und ab Jänner 2027 einen Satz von 3,566 Euro. Das ist eine andere Tabelle als der November-Industriensatz von 3,754 Euro.

Auch innerhalb der Industrie sind der konkrete Fachbereich und der Arbeiter- beziehungsweise Angestelltenstatus zu beachten. Bei Neueintritten oder einem Wechsel des Stundenausmaßes sollte die Berechnung gesondert geprüft werden.

Welche Stunden überhaupt zählen

Die höhere Zulage entsteht nicht automatisch durch jede späte Arbeitsstunde. Der geprüfte Angestelltentext der metalltechnischen Industrie bezieht sich auf regelmäßig in der Nacht liegende Normalarbeitszeit und nennt Stunden zwischen 22 und 6 Uhr beziehungsweise in der betriebsüblichen dritten Schicht. Hinzu kommen betriebliche Voraussetzungen und mögliche Anpassungsregelungen.

Wer bereits eine höhere betriebliche Zulage erhält, sollte deren Vereinbarung mitprüfen. Nacht- und Drittschichtzulage dürfen für dieselben Stunden auch nicht ohne Prüfung doppelt angesetzt werden.

Was beim Abrechnungscheck hilft

Oktober- und Novemberabrechnung, Dienstzettel und eigene Schichtaufzeichnungen nebeneinanderzulegen ist ein sinnvoller erster Schritt. Prüfen sollte man die Monatsbasis, die KV-Einstufung sowie Stundenzahl und Satz der Zulage getrennt.

Bei Unklarheiten helfen Lohnverrechnung oder Betriebsrat. Wichtig ist, vergleichbare Größen gegenüberzustellen: Eine höhere Überweisung kann auch durch mehr Dienste entstehen, eine niedrigere durch weniger Zulagenstunden. Ob die Novembererhöhung korrekt berücksichtigt wurde, zeigt deshalb der Blick auf die einzelnen Positionen.