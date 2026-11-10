Mehr Lohn und kürzere Arbeitszeit: Österreichs Bahnen vor schwierigen Tagen

55.000 Eisenbahner warten auf ein Signal. Am Dienstag sitzen beide Seiten zum vierten Mal am Tisch, und die Fronten sind verhärtet.

Am Dienstag um 11 Uhr wird die vierte Verhandlungsrunde über den Kollektivvertrag für rund 55.000 Eisenbahner fortgesetzt. Die Situation ist angespannt, im Zentrum des Streits stehen höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten.

Forderung der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft vida verlangt eine Lohnerhöhung von 3,9 Prozent. Chefverhandler Gerhard Tauchner begründet das mit der Inflationsrate des Vorjahres, die 3,26 Prozent betrug.

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Zudem erinnert er daran, dass der letzte Abschluss um 0,3 Prozentpunkte hinter der Teuerung zurückblieb. Darüber hinaus beansprucht die Gewerkschaft einen Anteil an der Wertschöpfung, mit dem Hinweis, die Branche wachse.

In der Runde, die am Dienstag ab 11 Uhr stattfindet, geht es um die Eckpunkte eines neuen Kollektivvertrags. Er soll die Beschäftigten der Branche einheitlich regeln.

Haltung der Arbeitgeber

Eine Erhöhung um 3,9 Prozent binnen eines Jahres lehnen die Arbeitgeber ab. Thomas Scheiber, Chefverhandler der Wirtschaftskammer, hält einen solchen Abschluss nur dann für tragbar, wenn er auf zwei Jahre aufgeteilt wird.

Dazu kommt die Forderung der Gewerkschaft nach einer Angleichung auf 38,5 Wochenstunden. In vielen der 98 Betriebe gilt derzeit noch die 40-Stunden-Woche. Berücksichtige man die Kosten der Arbeitszeitverkürzung, komme man laut Arbeitgeberseite auf ein Gehaltsplus von rund 5 Prozent.

Tauchner weist diese Rechnung zurück. „Ich weiß nicht, wie man auf so eine Rechnung kommt“, sagt der vida-Chefverhandler.

Kommt es erneut zu keiner Einigung, will sich die Gewerkschaft Betriebsversammlungen vorbehalten. vida-Chef Roman Hebenstreit pocht auf kräftige Lohnerhöhungen.

Die Wirtschaftskammer stuft Betriebsversammlungen als legitimes Mittel ein, hält Ankündigungen im Vorfeld von Gesprächen aber für den falschen Weg.