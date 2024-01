Meidling: Mann droht Ex per Videoanruf mit dem Tod

Ein 42-jähriger Mann steht unter Verdacht am Sonntag, seiner ehemaligen Lebensgefährtin über einen Videoanruf mit dem Tode gedroht zu haben. Die Polizei hat eine intensive Fahndung nach dem Beschuldigten eingeleitet, dessen Aufenthaltsort bislang unbekannt ist.

Der Videoanruf des Verdächtigen an seine 37-jährige Ex-Partnerin war von einer bedrohlichen Atmosphäre geprägt. Er hielt eine Schusswaffe direkt in die Kamera, was die Ernsthaftigkeit seiner Drohung unterstreicht. Doch damit war der Albtraum für die Betroffene noch nicht vorbei. Am darauffolgenden Tag suchte der Mann die Wohnadresse seiner Ex-Freundin auf und stellte erneut eine tödliche Drohung aus. Laut Polizeibericht kündigte er zudem an, ihr Auto zu beschädigen.

Mann noch immer auf der Flucht

Die alarmierte Frau verständigte daraufhin die Polizei, woraufhin der Verdächtige die Wohnung verließ und sich in unbekannte Richtung entfernte. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hat, wurde die Wohnadresse seiner Mutter von der Polizei überprüft. Allerdings konnte der Beschuldigte dort nicht angetroffen werden.

Die aktuelle Situation ist angespannt, da der Aufenthaltsort des Mannes weiterhin unbekannt ist. Die Polizei hat eine intensive Fahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Es bleibt zu hoffen, dass der Verdächtige schnellstmöglich aufgegriffen wird, um weitere Bedrohungen zu verhindern und der betroffenen Frau Sicherheit zu gewähren.