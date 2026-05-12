Meinl-Reisinger will Westbalkan schrittweise früher in die EU holen

Wien drängt aufs Tempo: Österreichs Außenministerin bringt in Bratislava einen Plan auf den Tisch, der Europa neu ordnen könnte.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat sich am Dienstag für eine Beschleunigung des EU-Erweiterungsprozesses auf dem Westbalkan ausgesprochen und dabei ein Reformpapier präsentiert, das eine schrittweise Integration der Kandidatenländer vorsieht. Die NEOS-Vorsitzende tritt für „ein Anreizsystem, das Reformen belohnt, Reformkräfte stärkt und die europäische Perspektive“ in den potenziellen Beitrittsländern verankert, ein. Die Erweiterung sei das wichtigste strategische Werkzeug, das der EU zur Verfügung stehe, und müsse daher schneller vollzogen werden, „mit qualifizierter Mehrheit und in Etappen“.

Länder, die Beitrittskriterien nachweislich erfüllen, sollen demnach bereits vor einem formellen Beitritt schrittweise Zugang zum europäischen Binnenmarkt erhalten – und damit „mit konkreter wirtschaftlicher Substanz“ spürbare Vorteile für die jeweilige Bevölkerung erzielen.

Treffen in Bratislava

Meinl-Reisinger reiste auf Einladung ihres slowakischen Amtskollegen Juraj Blanar nach Bratislava, wo sie gemeinsam mit den Außenministerinnen und Außenministern der sogenannten Freunde des Westbalkans über Stabilität, Sicherheit und die EU-Integrationsperspektive der Region beriet. An dem Treffen nahmen auch EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos sowie Linda Kapustova Helbichova, Exekutivdirektorin des International Visegrád Fund, teil. Vertreten waren zudem die Außenminister aller sechs Westbalkanstaaten – Albanien, Kosovo, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien.

Die Gruppe der „Friends of the Western Balkans“ wurde 2023 auf Initiative von Meinl-Reisingers Vorgänger Alexander Schallenberg (ÖVP) ins Leben gerufen und versteht sich als treibende Kraft hinter der EU-Integration der Westbalkanstaaten. Ihr gehören neben Österreich auch Griechenland, Italien, Kroatien, Tschechien, Slowenien und die Slowakei an. Schallenberg hatte sich bereits für eine etappenweise Integration der Kandidatenländer starkgemacht und legte den EU-Partnern dazu im Jahr 2022 ein entsprechendes Reformpapier vor.

Aus dem Außenministerium hieß es, das Papier sei „sehr gut“ aufgenommen worden. Nach der Diskussion im Kreis der Westbalkan-Freunde soll es als sogenanntes Non-Paper auf die Ebene des Rates der 27 EU-Mitgliedstaaten gehoben werden. Slowenien, Tschechien, Italien und die Slowakei haben ihre Unterstützung signalisiert.

Albanien, Montenegro, Moldau, Nordmazedonien und Serbien sind bereits in den einheitlichen europäischen Zahlungsraum SEPA eingebunden. Derzeit liegt ein weiterer Fokus auf der Ausdehnung der EU-Roaming-Zone auf die Westbalkanstaaten.

Regionale Stabilität

Ein zweiter zentraler Themenstrang des Bratislava-Treffens war die regionale Stabilität und ihre Bedeutung für die gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur. Österreich wird 2027 erneut das Kommando der EU-Auslandsmission EUFOR/ALTHEA in Bosnien-Herzegowina übernehmen – einer Mission, die die Umsetzung des Friedensabkommens von Dayton begleitet und bosnische Streitkräfte ausbildet.

Darüber hinaus strebt die EU eine engere Abstimmung mit den Westbalkanstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik an.