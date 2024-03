Meraklije, Torcida/Ekstremi & Co.: Das sind die gefährlichsten Balkan-Fans

In der Welt des Fußballs, wo Leidenschaft und Hingabe keine Grenzen kennen, nimmt Serbien mit seiner intensiven und lebendigen Fankultur eine besondere Stellung ein. Die serbische Fußballszene, berüchtigt und bewundert, steht für eine Liebe zum Sport, die weit über das Spiel hinausgeht. Dieser Artikel führt Sie durch die faszinierende Welt der serbischen Ultras, deren Zugehörigkeit zu ihren Vereinen tiefe kulturelle und soziale Wurzeln hat.

Die „Meraklije“ – Hüter des Südens

Seit 1989 bilden die Meraklije eine der ältesten Fangruppierungen Serbiens und verteidigen stolz das Ansehen des südlichen Teils des Landes. Sie sind für ihre leidenschaftliche Unterstützung und spektakuläre Choreografien bekannt und haben im Laufe der Jahre enge Beziehungen zu Fans anderer Städte geknüpft. Trotz des sportlichen Niedergangs ihres Klubs in der Vergangenheit, erlebt die Fangruppe nun eine Renaissance, angefeuert durch den Wiederaufbau und die Modernisierung ihres Stadions.

Die „Taurunum Boys“ – Zemuns feste Burg

Als Kerngruppe der Zemuner Fans zeigen die Taurunum Boys seit 1986 eine unerschütterliche Treue zu ihrem Verein. Ihre Gründung markiert die Vereinigung mehrerer kleinerer Gruppen unter einem Banner, das den lateinischen Namen Zemuns trägt. Ihr Motto „Ein Stadt, ein Klub“ spiegelt den engen Zusammenhalt und das hohe Organisationsniveau der Gruppe wider, die auch in schwierigen Zeiten zu ihrem Team steht.

„Firma 1989“ – Die unerschütterlichen Unterstützer Vojvodinas

Als feste Größe in der serbischen Fankultur, zeichnet sich Firma 1989 durch ihre leidenschaftliche Unterstützung und ihren einzigartigen südlichen Stil aus. Ihre Präsenz bei Heim- und Auswärtsspielen ist ein Testament ihrer Treue und Stärke, die die Gruppe in der serbischen Fanszene etabliert hat.

„United Force“ – Die Unbeugsamen

United Force steht als Symbol für die kraftvolle und oft gefürchtete Präsenz der Fans von Rad Belgrad. Ihre Treue zum Klub und ihre nationalen Überzeugungen haben sie zu einer der dominantesten Gruppen im serbischen Fußball gemacht. Ihre Auseinandersetzungen mit der Polizei und ihr unbeugsamer Geist haben United Force zu einer Legende auf den Tribünen gemacht.

„Torcida/Ekstremi“ – Die Stimme Novi Pazars

Die Fans von Novi Pazar, gegliedert in Torcida und Ekstremi, repräsentieren eine der organisiertesten und zahlreichsten Gruppen in Serbien. Ihre Unterstützung für den Klub ist ebenso leidenschaftlich wie ihre Rivalität zu anderen Fangruppen intensiv ist. Ihr Engagement auf den Tribünen spiegelt die tiefe Verbindung zwischen der Mannschaft und ihrer Anhängerschaft wider.

„Alkatraz/Zabranjeni“ – Die geteilten Herzen von Partizan

Die Anhänger von Partizan Belgrad, aufgeteilt in Alkatraz und Zabranjeni, tragen eine reiche Tradition und einen einzigartigen Stil in sich. Ihre Einflüsse aus dem englischen Fußball und ihre beeindruckenden Choreografien haben sie zu einer der ältesten und respektiertesten Gruppen gemacht. Trotz interner Konflikte bleibt ihre Unterstützung für den Klub ungebrochen.

„Delije Sever“ – Das unerschütterliche Herz von Roter Stern

Als die größte und am besten organisierte Gruppe in Serbien, haben die Delije ihren festen Platz in der Geschichte von Roter Stern Belgrad. Ihre Unterstützung, die sich in spektakulären Choreografien und einer unermüdlichen Präsenz bei Spielen zeigt, macht sie zu einer der stärksten Fanbasis in Europa.

Die Fankultur in Serbien ist ein komplexes Geflecht aus Leidenschaft, Tradition und Zugehörigkeit. Die Fangruppen, die hier vorgestellt wurden, repräsentieren nur einen Teil der lebendigen und oft kontroversen Szene. Doch eines ist klar: Die Liebe zum Fußball und die Hingabe zu ihren Vereinen vereint sie alle.